Bordighera: tra un allenamento e l'altro al 'Piatti Center' Maria Sharapova si mette in posa su Instagram

Nei giorni scorsi avevamo sottolineato la presenza della campionessa russa Maria Sharapova a Bordighera, dove si allena sui campi del 'Piatti Center'.

Nessun ritiro dalle scene per la campionessa quindi, come era stato vociferato qualche tempo fa. La Sharapova nella città delle palme è seguita da Riccardo Piatti e dal suo Team per recuperare la forma e tornare così ad altissimi livelli.

La Sharapova approfitta ovviamente anche per qualche momento di svago e, uno di questi lo ha immortalato con una foto di fronte ad un venditore ambulante di vasi, all’incrocio sulla via Romana, al confine con Vallecrosia.