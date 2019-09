Sanremo: parcheggi per le moto in centro, le proteste di un lettore "Sono troppo pochi"

Un nostro lettore, Antonio Longordo, ci ha scritto per evidenziare una problematica relativa ai parcheggi per le moto a Sanremo:

“Mi sono recato a Sanremo e, arrivato nei pressi di piazza Colombo ho fatto vari giri per trovare un posto per la moto, ma quelli riservati alle due ruote erano completamente esauriti. Le moto in alcuni casi erano parcheggiate ben oltre gli spazi previsti. Questa scena era presente in più vie e posti limitrofi a piazza Colombo. Vedendo la situazione ho parcheggiato anche io in modo da non arrecare impedimento alla circolazione, ma chiaramente non dentro i parcheggi. Risultato… multa. Chiaramente, secondo le regole, sono in torto e pagherò, però vorrei sottolineare la scorrettezza di chi le regole sopra invocate, le applica con il chiaro fine di fare cassa. Se io, come gli altri motociclisti, avessimo parcheggiato fuori dai limiti in presenza di posti liberi, non c’erano scusanti, ma essendo la situazione non adeguatamente organizzata (e non per colpa dei motociclisti) credo che un po’ di tolleranza potrebbe essere applicata. Invito chi dovrebbe pianificare la viabilità a farsi un giro in centro per constatare quanto ho descritto, magari trova ispirazione a una soluzione che agevoli questi mezzi che aiutano a decongestionare il traffico”.