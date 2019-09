Imperia: area antistante il Cimitero al buio e fondi per il parco di Castelvecchio, la mail di una lettrice

Una nostra lettrice, L.B., ci ha scritto per denunciare quanto accade sul piazzale antistante l’ingresso del cimitero di Oneglia:

“E’ buio da anni, talmente buio da non vedere dove si cammina per tutta l’area. Inoltre il cancello di ingresso laterale della struttura rotonda principale non sempre viene chiuso di notte, il venerdì e il sabato. Inoltre esistono dei soldi, circa un milione di euro che FS ha dato al Comune per costruire il parco di Castelvecchio (Parco Gorleri) a lato del cimitero sopra la galleria ferroviaria nuova che sbuca a Diano Marina. Il progetto comprende un parcheggio lato cimitero che servirebbe la zona dietro il Ciccione, densamente abitata e completamente sfornita di aree parcheggio adeguate. Io mi sono rivolta agli amministratori denunciando i ritardi, ma non vediamo nessun risultato e sinceramente trovo indecoroso lo stato in cui versa la parte antistante in cimitero, senza contare che le persone entrano comunque nel cantiere a passeggiare i cani e speriamo solo per quello”.