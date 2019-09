Camporosso: sabato prossimo la presentazione del nuovo progetto teatro-danza con l'associazione 'Pentagramma'

Dopo il successo ottenuto in seguito allo spettacolo ‘Inferno’, torna il nuovo progetto teatro-danza nato dalla collaborazione con l'associazione Musicale Pentagramma di Vallecrosia.

Il percorso, rivolto ai bambini ed ai ragazzi, ha lo scopo di diffondere la cultura e l'arte in ogni suo aspetto ma ha altresì l'obiettivo di sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali padroneggiando strumenti e modalità di espressione verbale e non verbale attraverso la gestualità corporea, la danza, il canto e rafforzando l'espressività naturale per sviluppare fantasia e creatività al fine di raggiungere una positiva relazione con se stessi e con gli altri.

La presentazione si terrà sabato alle 17.30, al centro polivalente ‘G. Falcone’ di Camporosso.