Sanremo: ricordato oggi il 152° anniversario della nascita di Padre Semeria nato a Coldirodi

Oratore e scrittore barnabita, Semeria fu uno degli uomini pubblici più in vista del cattolicesimo italiano agli inizi del 1900. Predicatore e conferenziere celebre,autore di molti libri di storia del cristianesimo primitivo, fu coinvolto, perché fattosi moderato divulgatore della moderna critica storica, nelle polemiche moderniste; abbandonò allora l'attività di storico per quella assistenziale durante la guerra 1914-18, e fondò poi, con Don Giovanni Minozzi, l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia (per gli orfani di guerra). Tra le sue opere: Venticinque anni di storia del cristianesimo nascente (1900); Il primo sangue cristiano (1901); Dogma, gerarchia e culto nella Chiesa primitiva (1902); Scienza e fede e il loro preteso conflitto (1903); Il pensiero di S. Paolo nella lettera ai Romani (1903); Memorie di guerra (1924); Nuove memorie di guerra (1928).

Padre Semeria con Don Minozzi, raccolse oltre 7.000 orfani di guerra. La famiglia dei Discepoli e l'amministrazione Comunale, in occasione della chiusura dell'anno Semeriano, inaugurarono di fronte a centinaia di persone, una splendida statua, il 15 marzo, alla presenza del Sindaco Alberto Biancheri, del vicesindaco di Ospedaletti Marco Roverio, dell'Assessore Pireri e dell'Assessore Menozzi. Presente anche S.E. Mons. Suetta e il Padre Generale della Famiglia dei Discepoli Don D'Amelio Savino.

Oggi in occasione dell'anniversario della nascita di l'amministrazione Comunale, il Sindaco Biancheri e l'assessore Mauro Menozzi, in ricordo della nascita di Padre Giovanni Semeria, hanno voluto rendere omaggio all'illustre concittadino, adornando la base della statua con decine di piantine fiorite. Un semplice gesto, ma molto significativo, per quanti amano e ricordano con affetto ed emozione, l'importante opera di Padre Giovanni Semeria, in favore dei bambini rimasti orfani a causa della guerra del 1915/1918 e per aver realizzato a Coldirodi l' Istituto “Padre Semeria”.