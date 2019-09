Ventimiglia: i primi cento giorni dell’Amministrazione Scullino, tanti i progetti avviati e per il futuro si pensa alla riapertura della scuola Cavour “Già dall’anno prossimo”

Il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha tracciato un bilancio dei primi cento giorni della sua Amministrazione fra progetti avviati e desideri per il futuro. Accompagnato dalla sua Giunta e dalla maggioranza ha illustrato le attività che hanno preso il via da giugno ad oggi, senza dimenticare quello che intende realizzare per la città nei prossimi mesi.

“Immaginate cosa significhi prendere in mano un’Amministrazione senza sapere nulla dell’attività pregressa - ha detto il primo cittadino - ci è servito un po’ di tempo per capire e poi siamo partiti in modo spedito.”

Tra le prime attività citate dal primo cittadino sicuramente la riorganizzazione della macchina comunale: “Ognuno ha il suo modo di operare - ha aggiunto Scullino - noi abbiamo scelto il nostro che proviene dalla nostra esperienza pregressa. Come avevamo promesso in campagna elettorale abbiamo realizzato una micro e macro struttura.”

L’Ufficio Ricerca Fondi che si riunisce ogni martedì, un’altra delle attività avviate in questi primi cento giorni che, come ha ricordato il Sindaco Scullino, ha già dato i suoi risultati. Per quanto riguarda i parcheggi, invece, ci sono molti progetti pronti per essere avviati: “Riteniamo si possano già pubblicare i bandi di gara, nei 900 posti auto che sono in programma per la città, abbiamo voluto inserire una pista ciclabile che vada verso corso Genova, passando alle spalle del Teatro Romano e, di fatto, arriva alla stazione ferroviaria.”

In questo si inserisce ovviamente anche il discorso che riguarda ferrovie: "Sono stati perse molte occasioni - ha aggiunto - che io non avrei perso, penso ad Ikea o alla Ferrero.

Nei primi cento giorni l’Amministrazione si è ovviamente occupata anche di scuole, in primo piano la scuola della città alta: “Abbiamo deciso in modo unanime che la scuola nel centro storico deve esserci - ha detto Scullino - sul come fare abbiamo delle idee diverse rispetto a chi ci ha preceduto. In cassa per la nuova scuola non c’è un euro, ma solo la progettazione. C’è la conferma che 2 milioni di euro arriveranno dalla regione, ma dobbiamo capire come fare. Abbiamo fatto fare un sopralluogo da tre ingegneri presso la scuola del centro storico che, seppur non antisismico, è un edificio molto sano. Sotto il profilo della sicurezza, con degli accorgimenti, la scuola può essere riaperta, togliendo i controsoffitti, rifacendo l’impianto elettrico. Riteniamo che per l’anno prossimo riusciremo a riaprire la scuola Cavour."