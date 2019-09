Vallecrosia: l’Amministrazione incontra i cittadini, alla Sala Polivalente nuova assemblea pubblica con il Sindaco Biasi

E’ sta la tredicesima assemblea pubblica quella che si è svolta ieri sera a Vallecrosia presso la Sala Polivalente alla presenza del Sindaco Armando Biasi e della sua Amministrazione. “Questi incontri - spiega il primo cittadino - nascono da una precisa necessità e volontà amministrativa di poter procedere alla trasparenza e al coinvolgimento cittadino.”

Come di consueto la prima parte è dedicata ad un tema specifico, in questo caso il progetto della videosorveglianza, mentre la seconda lascia spazio alle domande dei cittadini.

Ad esporre il progetto che coinvolgerà tutta la città è stato il l’Ing. Messina e dal Comandante della Polizia Elvio Bonsignore che hanno illustrato come andrà realizzato concretamente l’impianto di videosorveglianza cittadino e in quali aree.

“E’ sempre più importante far rispettare un principio di educazione civica e garantire la sicurezza - ha detto Armando Biasi - sono stati investiti i primi 120 mila euro e via via saranno avviati tutti gli altri lotti funzionali che ci permetteranno di arrivare a coprire tutta la città con l’impianto di videosorveglianza. Come comune abbiamo inoltre beneficiato di un ulteriore progetto di 30 mila euro che riguarderà la banda larga e che sarà di supporto.”

Le videocamere, in questa prima fase, saranno posizionate nelle aree di accesso alla città e questo permetterà di controllare tutti coloro che transiteranno da Vallecrosia, compreso il tratto al confine con San Biagio della Cima. Il secondo step riguarderà i parchi urbani e pubblici dove l’Amministrazione conta di posizionare il secondo lotto dell’impianto di videosorveglianza.