Sanremo: futuro Direttore Generale del Casinò, nessuna decisione ancora presa. Ecco come stanno le cose

Verrà presa nelle prossime settimane la decisione sull’assunzione del prossimo Direttore Generale del Casinò. Negli ultimi giorni si è parlato del caso ma senza sentire con attenzione le parti in causa e, proprio per questo abbiamo chiesto lumi direttamente al Presidente del Cda della Casinò Spa, Adriano Battistotti, che ha confermato come l’eventuale decisione sull’assunzione del nuovo Direttore Generale, verrà presa da una commissione costituita appositamente e di cui farà parte anche un componente del Cda stesso.

Una decisione che sarà presa sulla base del bando diramato dal precedente Cda e del quale si sta occupando una società di Milano, la Huge International: “La società milanese è pronta – ci ha detto Battistotti - e, nelle prossime settimane, ci spiegheranno chi si è presentato ed i relativi profili professionali, con l’esito delle consultazioni. Senza nessun pregiudizio, verificheremo se tra i profili ci sarà qualcuno idoneo, anche eventualmente provenendo da altri settori, per poter essere il direttore aziendale. Non dobbiamo dimenticare che il settore dei giochi, in Italia è ristretto visto che le aziende dove ci si forma o sono all’estero o sono limitate (Venezia e Saint Vincent oltre a a Sanremo, ndr). Non è escluso, quindi, che ci si rivolga a settori produttivi diversi, ma la particolarità dell’azienda Casinò di Sanremo ci obbliga ad essere cauti nel valutare i profili”.

Dalle parole di Battistotti, quindi, si evince come il futuro manager della casa da gioco matuziana potrà anche arrivare da settori diversi da quello del gioco. Sembra chiaro il riferimento ad un profilo che era stato diffuso nei giorni scorsi anche da alcuni movimenti politici sanremesi, che hanno commentato l’eventuale scelta. “Al momento - prosegue il Presidente del Cda - non conosciamo nemmeno il numero dei profili che si sono presentati alla ‘Huge’. Sappiamo che si trova a Sanremo Simone Ricci, che nel settore giochi ha un profilo molto valido ed è Sanremo per questioni familiari dopo diverse esperienze negli Stati Uniti. Ma non è noto se abbia presentato o meno la sua candidatura”.

Come verrà scelto quindi il nuovo direttore generale? “Noi, come Cda, ci accostiamo senza pregiudizio alcuno, a valutare le candidature già esaminate dalla società che è serissima, se oltre al loro giudizio possano essere figure confacenti, che possano dare una mano alla casa da gioco, tenendo conto delle sua particolarità. C’è la possibilità di prendere un buon centravanti e, se arriva Cristiano Ronaldo ben venga, altrimenti si può pescare anche dal vivaio, tenendo anche conto dei costi che può avere una figura del genere”. Non è quindi da escludere che la scelta possa anche avvenire da altre figure, non solo tra quelle che hanno presentato la propria candidatura alla azienda specializzata milanese.

Al momento, comunque, non è nemmeno da escludere che possa non essere presa in considerazione la figura del Direttore Generale che fa anche da Amministratore Delegato. Oppure si potrà anche andare su un’altra figura che possa avere attitudini su una serie di settori, non solo del gioco. Addirittura c’è la possibilità di una gestione diretta del Cda e, quindi, potrebbe essere fatta la scelta su un’altra figura professionale che potrebbe essere quella del Direttore dei giochi, un esperto in materia ma diverso dall’Amministratore per cui è stato diramato un bando.

Al momento, comunque, nessuna decisione è stata presa anche per l’attesa dell’incontro con l’azienda che si è occupata del bando. Il Cda si occuperà della gestione del caso nel mese di ottobre e l’eventuale nuova figura dirigenziale non entrerà comunque in azienda prima di fine anno.