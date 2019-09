Ospedaletti: adesione alla Rete dei 'Comuni orientati alle famiglie', interviene l'ex Sindaco Paolo Blancardi

Dura presa di posizione dell’opposizione consiliare di Ospedaletti, in particolare del gruppo ‘Per Tutti’, dopo la delibera di Giunta (QUI) del piccolo centro rivierasco che ha approvato l’adesione alla ‘Rete Sperimentale di Comuni Liguri orientati alla Famiglie’, secondo le modalità illustrate nel ‘Patto di collaborazione sperimentale dell’anno 2019-2020’ ed ha autorizzato l'Assessore Giacomo De Vai a partecipare all'incontro che si svolgerà a Vallecrosia il 18 ottobre prossimo.

Lo fa con Paolo Blancardi, ex Sindaco ed attuale Consigliere di opposizione: “Le unioni civili ci sono così come la Legge e la nostra preoccupazione ed abbiamo il timore che ci sia una forma di discriminazione per le famiglie. Amministrando ci vorrebbe una sensibilità diversa e, se ci fossero discriminazioni o pressioni sugli uffici, la cosa diventa grave. Manifesteremo la nostra preoccupazione nelle sedi opportune e mi auguro che il Sindaco prenda le distanze da questa decisione, anche la delibera di Giunta c’è”.

“Ho piena fiducia negli uffici comunali di Ospedaletti – termina Blancardi - e nei dipendenti sanno perfettamente cosa si deve fare, soprattutto nel rispetto della Legge sulla privacy, ma rimaniamo comunque preoccupati e proporremo la discussione in merito, magari in Consiglio comunale”.