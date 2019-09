Imperia: varchi Ztl di via Cascione e situazione del Parco Urbano nei 'Question Time' di Imperia al Centro

Doppio ‘Question Time’, domani da parte di ‘Imperia al Centro’, nel corso del Consiglio comunale previsto nel pomeriggio.

Il primo riguarda i varchi elettronici della ZTL di via Cascione che spesso risultano inattivi, di notte, la domenica e talvolta anche di giorno: “Ciò comporta il transito continuo di auto e moto non autorizzati e, quindi chiediamo se l'Amministrazione sia al corrente di queste aperture estemporanee dei varchi della ZTL, e quale sia il motivo per cui avvengono”. IaC chiede quale organo o ufficio del Comune abbia accesso ai dispositivi della ZTL e chi possa materialmente intervenire a modificarne gli orari di apertura.

Il secondo riguarda una precedente interrogazione del gruppo, il 29 luglio scorso, sulla situazione del parco urbano: “L'Assessore Gandolfo aveva risposto che avrebbero rifatto completamente il progetto del parco e nel frattempo ‘ogni tanto troviamo mille euro per tagliare l’erba, le aiuole e quant’altro’. L'Assessore aveva indicato una tempistica di un anno per il rifacimento del progetto, senza dare indicazione sulla tempistica per gare d'appalto e esecuzione dei lavori. La situazione è ulteriormente peggiorata – sottolinea il gruppo consiliare - il prato è ormai inesistente (e quindi non necessita più di falciatura), la vegetazione spontanea è sempre più rigogliosa, il terreno è sempre cosparso di cumuli di pietre portati dalla mareggiata dell'inverno scorso, vi è immondizia ovunque, vi sono tombini aperti pericolosi soprattutto per i bambini, e i sentieri pedonali continuano ad essere percorsi impunemente dalle auto”. Imperia al Centro chiede “Se, in attesa dei lavori di rifacimento del Parco Urbano, l’Amministrazione abbia deciso di abbandonarlo completamente a sè stesso”.