Imperia: 'Question Time' sui passaggi pedonali rialzati del Consigliere comunale Monica Gatti

Monica Gatti, Consigliere Comunale della Lega Liguria Salvini ad Imperia, presenterà domani un ‘Question Time’ nell’assise convocata per il pomeriggio.

Il Consigliere di opposizione pone l’accento sull’adozione da parte dell’Amministrazione nel corso dell’anno, di misure volte alla moderazione del traffico veicolare ed in particolar modo agendo sugli attraversamenti pedonali rialzati in vari punti della città.

“Sono stati effettuati – evidenzia Monica Gatti - nei primi giorni di settembre lungo viale Giacomo Matteotti, nella zona che va dal Comune verso Porto Maurizio. L'attraversamento pedonale rialzato costringe i veicoli a rallentare e migliora la sicurezza dei pedoni e l'equilibrio tra le necessità dei pedoni, da una parte, e quelle del traffico veicolare dall'altra, rappresentano un requisito fondamentale per la sicurezza. Gli attraversamenti pedonali rialzati in quella specifica zona non sono specificamente visibili soprattutto durante le ore serali e notturne ed esiste la necessità che ogni attraversamento pedonale rialzato risulti ben visibile anche a distanza, in modo tale da essere percepito dai conducenti di autoveicoli-motoveicoli che vi sopraggiungono come un punto cui prestare attenzione”.

Il Consigliere Gatti chiede che “L'area degli attraversamenti pedonali rialzati, almeno nelle zone a più alta intensità di traffico, abbia un'illuminazione adeguata e sia contraddistinta da appositi segni sulla carreggiata”.