Imperia: investimenti da 12 milioni nei prossimi tre mesi, l'elogio al Sindaco dai Consiglieri Ghiglione, Ciccione e Falbo

"Il lavoro portato avanti dall'amministrazione Scajola sui lavori pubblici, con 12 milioni di euro di investimenti soltanto nei prossimi tre mesi, è quello che Imperia attendeva da tempo”.

Intervengono in questo modo Claudio Ghiglione (Imperia Insieme), Daniele Ciccione (Obiettivo Imperia) e Giuseppe Falbo (Area Aperta), Consiglieri comunali di maggioranza, in relazione agli investimenti previsti nel capoluogo. “I tanti progetti che cambieranno in meglio il volto della città – proseguono - sono il frutto di lunghe giornate passate a lavorare negli uffici, lontano dai riflettori, senza mai risparmiarsi. Di questo, da cittadini prima che da consiglieri comunali, non possiamo che dire grazie al nostro sindaco. Da esponenti della maggioranza, invece, sentiamo l'orgoglio di poter rivendicare di aver fatto la scelta giusta. Abbiamo sostenuto sin dall'inizio che Claudio Scajola fosse la persona giusta per risollevare le sorti di Imperia. Questo primo anno di amministrazione è la prova di ciò: con assoluta credibilità e progettualità vincenti ha ottenuto da Europa, Governo centrale e Regione i finanziamenti necessari a rilanciare la città”.

“Sappiamo che c'è tantissimo da fare – terminano i tre Consiglieri di maggioranza - i problemi sono tanti e si sono accumulati negli anni. Noi continueremo a sostenere con convinzione l'operato del sindaco e della giunta e un centimetro alla volta, tutti insieme, renderemo la città più viva e prospera".