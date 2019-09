Imperia: domani pomeriggio in Comune riunione della commissione monotematica sull'Isah

E’ stata convocata per domani alle 13.30, in Comune ad Imperia, una riunione della commissione monotematica aperta al pubblico (saranno presenti i rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati) richiesta dai consiglieri La Monica e Gatti, sulla situazione del centro di riabilitazione polivalente Isah.

La seduta dovrebbe essere decisiva perché è in scadenza di trasformazione dell’ente, che potrebbe avvenire definitivamente già la settimana prossima. Non è ancora stato risolto il problema dei lavoratori che hanno richiesto di essere ricollocati in altri enti pubblici (ne rimangono ancora una decina). L’assessore regionale Sonia Viale ed il prefetto di Imperia stanno convocando in merito una riunione della conferenza dei comuni per cercare disponibilità alle mobilità mentre, al momento, il Comune di Imperia non ha ancora comunicato se ha disponibilità ad accogliere i dipendenti.

Molte parti si sono interessate ad una proroga dei termini della trasformazione per permettere la ricollocazione dei lavoratori ed una transizione senza traumi per la qualità del servizio, e quindi per gli utenti. Il Cda dell’Isah è in procinto di riunirsi, per la prima volta dalla firma dal notaio per richiedere la variazione in fondazione, e dovrebbe valutare la nuova situazione rispetto ad allora e, per la prima volta, la discussione si svolgerà in pubblico e con tutte le parti presenti, anche se non titolate a intervenire direttamente.

Per la prima volta l’amministrazione comunale, che nomina il CDA, ospita nel suo territorio la struttura come fiore all’occhiello e vede i dipendenti tra i suoi più meritevoli cittadini e gli utenti tra i più bisognosi, si occuperà con attenzione della questione, dopo sei mesi dalla sua esplosione.