Sanremo: la prossima settimana al Teatro Ariston l'appuntamento con il musical 'Seguimi'

Si svolgerà il 2 e 3 ottobre prossimi, al Teatro Ariston di Sanremo ‘Seguimi’, un musical di 1 ora e 10 minuti, interamente realizzato dai ragazzi della comunità, che nelle precedenti tappe italiane ed europee ha richiamato migliaia di spettatori.

Suddivisi tra attori, corpo di ballo, tecnici, costumisti e scenografi, i giovani anche a Mestre metteranno in scena la trama che trae ispirazione dalle vicende evangeliche. Una sorta di ‘Jesus Christ Super Star’ che supera il valore del puro spettacolo e che, per gli attori in scena, rappresenta una vera fonte di rinascita.

Il programma prevede, per mercoledì 2 ottobre alle 9.30 la rappresentazione per le scuole e, alle 20.30, l’accoglienza e la presentazione della ‘Comunità Cenacolo’. Quindi, alle 21, il musical ‘Seguimi’. Giovedì 3 seconda serata con lo stesso programma.