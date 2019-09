Sanremo: al ‘Centro Risorse’ della Pigna riprendono i corsi di sartoria, abbigliamento e arredo

Ricominciano i corsi di sartoria di abbigliamento e di arredo presso il ‘Centro Risorse’ della Pigna. I corsi sono aperti a tutti e forniscono le competenze necessarie per creare capi di abbigliamento, tendaggi e complementi tessili per la casa, accessori di abbigliamento (borse ecc.). La durata è di 10 lezioni, un incontro settimanale della durata di 2 ore e mezza per un totale di 25 ore e verranno seguiti in gruppi di massimo 7 persone.

Saranno a disposizione dei partecipanti filati e tessuti d'arredo per le esercitazioni. Il laboratorio sarà anche disponibile a chi volesse autonomamente usufruire dei macchinari presenti (macchina da cucire, tagliaecuci, punto copertura). L’appuntamento per informazioni e iscrizioni è fissato per sabato alle 11 nei locali di piazza Cassini 14 a Sanremo, concessi da Amaie s.p.a. che sostiene il progetto.