Conto alla rovescia per Sanremo con Gusto: al Casinò il 'Festival degli Chef' con Carlo Cracco, Maurizio Santin e la nuova Miss Italia (Video)

Cresce l'attesa in città per l'edizione 2019 di 'Sanremo con Gusto', ormai tradizionale appuntamento autunnale organizzato dalla rete di impresa Sanremo On con il Comune di Sanremo.

Quest'oggi nuova presentazione dell'evento all'interno del Teatro dell'Opera del Casinò, la stessa location che ospiterà il 'Festival degli Chef' in programma venerdì 4 ottobre con la prestigiosa presenza di Carlo Cracco e Maurizio Santin in giuria. Madrina dell'edizione 2019 sarà la neo Miss Italia Carolina Stramare, molto legata alla Città dei Fiori.

Molti gli eventi in programma dal 3 al 6 ottobre. Il momento clou sarà il “Festival degli Chef” in programma venerdì 4 ottobre alle 20.30 al Teatro dell'Opera del Casinò (ingresso 20 euro). Uno spettacolo vero e proprio dedicato al mondo del cibo, otto chef provenienti da diverse regioni d'Italia si confronteranno a 'suon' di piatti sul tema “Cibo e Territorio”. In giuria gli chef Carlo Cracco e Maurizio Santin.

Dal 3 al 6 ottobre menu a tema nei ristoranti della città che stanno aderendo all'evento, mentre dal 4 al 6 ottobre a Pian di Nave sarà presente Il Villaggio dei Produttori Italiani, una lunga serie di stand con prodotti tipici da tutta Italia, aperti dalle 10 con ingresso gratuito. Cuore del villaggio sarà il padiglione di Slow Food. Show cooking a cura di Agenzia In Liguria.

Sabato 5, infine, è in programma il Galà del Festival degli Chef al Roof Garden del Casinò, un evento dove gli ospiti potranno gustare i piatti preparati dagli chef Carlo Cracco e Maurizio Santin (120 euro a persona). Per info e prenotazioni 0184 595205.

Tutti i dettagli di 'Sanremo con Gusto'

Un cast di altissimo livello e il cibo legato ai territori italiani declinato a 360 gradi. Si annuncia una grande edizione, la terza, per la manifestazione "Sanremo con Gusto - Festival degli Chef" organizzata dalla rete di impresa Sanremo On, in collaborazione con il Casinò e con il patrocinio del Comune. Quattro giorni, dal 3 al 6 ottobre, dedicati al mondo del cibo, con show cooking, villaggio dei produttori, padiglione Slow Food, menù a tema nei ristoranti e punta di diamante il Festival in programma al Teatro dell'Opera della casa da gioco.

Quest'anno saranno ben due i super chef che andranno a comporre la giuria del Festival, il pluristellato Carlo Cracco - conosciuto al pubblico televisivo e attualmente protagonista di un nuovo programma su Rai2 - e Maurizio Santin, maestro pasticcere e volto noto del Gambero Rosso. Accanto a loro la neo Miss Italia 2019, Carolina Stramare, alla sua prima uscita pubblica in Liguria. Completa la giuria il commissario dell'Agenzia In Liguria, Paolo Giampellegrini. A condurre la serata il noto critico enogastronomico, Paolo Massobrio.

Venerdì sera, 4 ottobre, saranno otto i cuochi in gara, in rappresentanza di cinque regioni italiane, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Campania. Cucineranno in diretta sul palcoscenico del Teatro del Casinò appositamente allestito e porteranno un piatto legato al tema "Cibo e Territorio", piatto frutto della loro esperienza e attività lavorativa nei rispettivi ristoranti.

Una delle ulteriori novità di quest'anno è che il pubblico in sala potrà seguire, senza interruzioni, su maxi-schermi, l'elaborazione dei singoli piatti. E potrà anche votare lo chef preferito. Due manche di quattro cuochi per volta e un intervallo durante il quale il pubblico potrà trasferirsi, per una piccola degustazione di finger food e vini, nel prestigioso Roof Garden, che sabato 5 ottobre ospiterà il Gran Gala del Festival con una esclusiva cena a quattro mani che vedrà ai fornelli i due super chef Cracco e Santin.

Il biglietto d'ingresso a Teatro, con piccola degustazione, ha il costo di € 20 e i biglietti sono in vendita on line, oppure presso l'Ariston e la boutique Franco di via Matteotti. Per le cena di gala al costo di € 120 bisogna prenotare allo 0184 595266.

La quattro giorni di Sanremo con Gusto scatterà però già da giovedì 3, con i ristoranti che vorranno proporre menù o piatti a tema. Venerdì 4, invece, anteprima del Villaggio dei Produttori con tre grandi padiglioni allestiti nella piazza di Pian di Nave: uno, patrocinato dalla Regione Liguria, ospiterà cooking show e momenti dimostrativi legati ai prodotti tipici regionali; gli altri due di Sanremo On saranno dedicati ai presidi Slow Food, associazione che si dedica al cibo buono e giusto, da sempre vicina alla città di Sanremo, e al Consorzio Valle Argentina.

Sabato 5, infine, il piazzale di Pian di Nave si riempirà con il Villaggio dei produttori, con assaggi e vendita di eccellenze da tutta Italia, Villaggio che rimarrà aperto fino a domenica 6 ottobre.

Ecco gli chef in gara e i piatti proposti:

Jerome Migotto (Le Piemontesine - Cuneo)

Profumo d’autunno: quenelles di fagiano tartufate, budinetto di castagne arrostite, porcini, foie gras in padella e velouté di fagiano.

Silvia Moro (Aldo Moro - Padova)

Insalata di gallina in saor: gallina padovana cotta a bassa temperatura, servita alla maniera del classico saór, sfilacciata a mano e servita a strati intervallati con cipolla, uvetta e pinoli tostati

Giovanni Ricciardella (Cascina Vittoria - Pavia)

Plin alla milanese... omaggio a Milano: un piatto che racchiude l’esperienza dello chef in un ristorante stellato in Piemonte con la città nativa, Milano. Il piatto fornisce una nuova identità al risotto alla milanese attraverso, appunto, una pasta ripiena .

Riccardo Farnese (U Titti - Lingueglietta)

Risotto al limone con scampi e porcini: riso carnaroli mantecato con olio caramellato al limone, con zenzero e basilico thai, sala tonnata e salsa al wasaby, funghi porcini dell’alto savonese cotti e crudi e scampi liguri crudi in tartare.

Nicoló Vignarelli (Osteria Santa Maria - Trecate)

Guancia di vitello al cucchiaio in salsa al Vermuth con crema di zucca, porcini e caldarroste: guancia marinata con sale e pepe, in sottovuoto con vino barbera e cotta a 82 gradi per 36 ore in rouner, aggiungendo poi il vermut. La zucca cotta in forno per 30 minuti e poi passata al cutter per ottenere una crema morbida e spumosa, porcini scottati in padella.

Simone Vesuviano (L’Acciughetta- Genova)

L'acciuga lungo le vie del sale: il piatto racconta il viaggio dell'acciuga lungo le vie del sale, con 3 diversi assaggi che rappresenteranno le zone attraversate dalle acciughe in queste rotte commerciali che sono il sud della Francia, la Liguria e il Piemonte.

Alessandro Ballerio (Blend4 - Varese)

Pernice alla Blend4: Petto di pernice scottata accompagnato da topinambur, cipollotto e chiodi di garofano.

Daniela Sansone (Villa Marchesa – Castelnuovo Cilento)

Erba di casa mia: Erbe di campo e crema di fagioli, tozzetti di pane ai grani antichi profumato con alici di menaica sotto sale, formano un nido adornato con una cialdina di cacioricotta di capra, pomodorino giallo di Rofrano glassato con una melassa di 100% fichi bianchi del Cilento.