Albenga: gentilezza e buona tavola all’Osteria del Tempo Stretto

Prosegue con successo la “La settimana della Gentilezza” organizzata dal comune di Albenga con l’obiettivo di prevenire e correggere molti comportamenti che danneggiano il vivere sereno della comunità attraverso la cortesia.

Ieri sera all’Osteria del tempo Stretto un pubblico numeroso ha partecipato all’incontro che prevedeva una conferenza sul tema della gentilezza nell’arte con Francesca Bogliolo ed un raffinato apericena preparato dalla chef Cinzia Chiappori.

Come ha spiegato il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis si tratta di un’iniziativa voluta dall’amministrazione e in particolare dalla sua componente femminile e che ha trovato immediatamente una grande partecipazione e per questo motivo è intenzione dell’amministrazione di ripeterlo ed ampliarlo in futuro.

Il momento clou della serata è stata la relazione della brava e brillante Francesca Bogliolo, che con una relazione veloce e di grande interesse ha mostrato alcune opere d’arte analizzate dal punto di vista della presenza della “gentilezza”.

Gli ottini stuzzichini, preparati come sempre con grande attenzione dallo staff dell’osteria e serviti con la consueta cortesia hanno deliziato il palato dei partecipanti all’incontro che si è concluso con una pasta con le melanzane dal sapore ricco e ovviamente “gentile”

In chiusura il Delegato alla gentilezza, Martina Isoleri presente all’incontro ha ringraziato tutti e ricordato i prossimi appuntamenti della settimana, che si avvia a conclusione:

Giovedì 26/09

Bibliopride: letture in biblioteca (ore 10,00) (a cura di Gianni Peirano) Libri doppi in biblioteca!

Anpas, Croce Bianca e Samaritan International: “Eroi senza super poteri”:

flash mob sul primo soccorso Piazza San Michele (orario: 11:00 – 12:00)

Venerdì 27/09

Bibliopride: letture in biblioteca (ore 10,00) (a cura di Gianni Peirano) Libri doppi in biblioteca!

Ore 18,00 La Cultura della Gentilezza: La gentilezza nella filosofia (a cura del Prof. Gianmaria Zavattaro) La gentilezza nella letteratura romana (a cura della Prof.ssa Rosa Elisa Giangoia) Palazzo Peloso Cepolla

Ore 21,00 “Sporco Negro” (a cura di Kronoteatro) Piazza San Domenico – – Concessione del logo “Emys”

Sabato 28/09

Differenziamo! A cura di Sat Piazza dei Leoni.