Ventimiglia: ciclista ucciso a marzo in un incidente alla Mortola, individuato e denunciato il guidatore dell'auto pirata

Nei giorni scorsi la Polizia ha identificato l’autore di un omicidio stradale avvenuto alcuni mesi fa a Ventimiglia. I fatti risalgono allo scorso 20 marzo quando una pattuglia è stata inviata, poco dopo le 7, all'interno della galleria Mortola, vicino al confine di Stato.

L'incidente era costato la vita a un ciclista francese, Jean Claude Boudas, di 70 anni. L'uomo era stato colpito da un'auto della quale, però, si erano perse le tracce. Infatti inizialmente si era pensato a un incidente senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Durante i rilievi, grazie a un attento sopralluogo, sono stati trovati alcuni pezzi di plastica riconducibili allo specchietto di una Suzuki Jimmy di colore nero. A seguito della morte del ciclista, avvenuta qualche giorno dopo l'incidente, il reato si è trasformato in omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso e dalla fuga.

Sono stati così acquisiti i video delle telecamere di videosorveglianza della zona e, grazie alla collaborazione del Centro Cooperazione Polizia e Dogane di Ventimiglia e della Polizia di Mentone, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Imperia, si sono ottenute le immagini del centro della cittadina francese che riproducevano gli ultimi minuti di vita del ciclista francese, diretto verso l'Italia. Le immagini hanno anche permesso di risalire a un veicolo compatibile con quello coinvolto nell'incidente.

Il 23 giugno scorso il mezzo è stato individuato in sosta nel centro di Ventimiglia e il conducente è stato fermato poco dopo. Il cittadino italiano, R.R. di 78 anni, residente a Mentone, è stato quindi condotto negli uffici del commissariato dove ha ammesso le proprie responsabilità.

In considerazione dell'età e delle precarie condizioni di saluto dell'uomo, il Magistrato non ha emesso provvedimenti restrittivi, ma lo ha denunciato a piede libero per omicidio stradale. Ulteriori verifiche sui filmati hanno permesso di validare ulteriormente la tesi degli investigatori evidenziando nell’esatto lasso temporale il passaggio di una persona assolutamente compatibile con l’indagato, permettendo quindi di fugare ogni dubbio sull’identità.

Le indagini hanno dimostrato ancora una volta la stretta collaborazione tra la polizia italiana e quella transalpina, cooperazione che grazie all’intermediazione del CCPD di Ventimiglia e sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria imperiese ha permesso di individuare l’autore di un incidente stradale mortale.