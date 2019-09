Ceriana: perde i documenti e sporge denuncia, ma i Carabinieri scoprono che è ricercato e lo portano in carcere

Perde i documenti a Ceriana e sporge denuncia ai Carabinieri. Ma questi scoprono che su di lui pendeva un ordine di carcerazione. E’ accaduto ieri, nel piccolo centro della Valle Armea, dove un turista francese 52enne residente a Nizza si è recato presso la locale Stazione Carabinieri per denunciare lo smarrimento di alcuni documenti.

Come da procedura, non essendo tra i volti noti del piccolo borgo, i Carabinieri hanno effettuato degli accertamenti anagrafici incrociandoli con le risultanze delle Banche Dati in uso alle Forze dell’Ordine scoprendo così che l’uomo, con innumerevoli pregiudizi penali commessi sul territorio francese, fosse gravato da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cuneo poiché condannato a 4 mesi di reclusione per guida in stato di ebrezza alcolica commessa nel 2014.

Ancora stupito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa di Reclusione di Sanremo.