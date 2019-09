CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 26 settembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo e alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- C’ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD – ore 17.15 - 21.00 – di Quentin Tarantino - con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley – Drammatico/Thriller - "Ambientato nel 1969, nei giorni precedenti l'efferato omicidio di Bel Air compiuto dalla ‘Manson Family’. La storia segue la vicenda dell'ex star western Rick Dalton e sulla sua controfigura, che cercano la loro svolta in una Hollywood che non riconoscono più. Ma tra i vicini di casa di Dalton c'è proprio Sharon Tate, la vittima più celebre dell'omicidio del 9 agosto…”

Voto della critica: ****

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- VIVERE – ore 17.15 – 19.30 – 21.30 – di Francesca Archibugi - con Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini, Massimo Ghini, Marcello Fonte, Roisin O'Donovan - Drammatico - "In una periferia fatta di villette a schiera vive la famiglia Attorre: Luca, giornalista free-lance molto free, ‘confezionatore’ di articoli di colore che piazza a stento sui giornali, Susi, ballerina che insegna danza a signore in sovrappeso, e Lucilla, la loro bimba di sei anni quieta, ricca di fantasia e affetta da una grave forma d'asma. Dentro una Roma magnifica e incomprensibile, stratificata, materna e matrigna, arriva Mary Ann, irlandese e studentessa di storia dell'arte, ragazza alla pari per la piccola Lucilla. Un anno nella vita della famiglia Attorre che si rivelerà denso di legami leciti e illeciti, di amicizia e d'amore, un anno in cui Mary Ann scoprirà che il bene e il male hanno confini negoziabili…”

Voto della critica: **

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DORA E LA CITTA’ PERDUTA – ore 16.30 - 21.45 – di James Bobin - con Isabela Moner, Eugenio Derbez, Michael Peña, Eva Longoria, Adriana Barraza - Avventura - "Avventuriera nata, cresciuta tra le impervie della giungla, la giovane Dora si trova stavolta ad affrontare una delle imprese più pericolose di sempre. Insieme all'amica fidata, la scimmia Boots, Diego, e un misterioso abitante delle foreste, la ragazza partirà per un'avventura senza precedenti alla ricerca dei suoi genitori scomparsI ed alla soluzione del mistero impossibile dietro una città d'oro perduta…”

Voto della critica: **

- ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI PER SEMPRE – ore 18.15 - 20.00 – di Thurop Van Orman, John Rice - con le voci di Francesco Pannofino, Marcello Macchia, Alessandro Cattelan – Animazione/Avventura/Azione - "Il sequel di Angry Birds Movie... All'emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro isole, Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila recluteranno la sorella di Chuck, Silver e si uniranno alla squadra dei maialini, Leonard, il suo assistente Courtney e il tecnologico Garry per giungere a una tregua e creare un'improbabile supersquadra per salvare le loro isole…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- AD ASTRA – ore 16.45 – 19.00 – 21.30 – di James Gray - con Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, John Ortiz, Liv Tyler, Donald Sutherland – Fantascienza/Thriller - "L'astronauta Roy McBride viaggia verso i confini esterni del sistema solare per trovare il padre scomparso e svelare un mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta. Questo viaggio svelerà segreti che sfidano la natura dell'esistenza umana e il suo posto nel cosmo…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL RE LEONE – ore 16.45 – 18.45 – di Jon Favreau - con le voci di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward, Massimo Popolizio – Avventura/Drammatico - "Nella savana africana è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto…”

Voto della critica: ***

- IT - CAPITOLO DUE – ore 21.00 – di Andy Muschietti - con James McAvoy, Jessica Chastain, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone - Horror - "27 anni dopo, I ragazzi del Club dei Perdenti sono ormai adulti e hanno le loro vite, ma una terribile telefonata li riunisce…”

Voto della critica: ***

Centrale (tel. 0184 597822)

- RAMBO - LAST BLOOD – ore 17.00 - 19.30 - 21.30 – di Adrian Grunberg - con Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Yvette Monreal – Azione/Avventura/Thriller - "Rambo si allea con un giornalista per rintracciare e salvare un gruppo di ragazze locali rapite da un anello di traffico sessuale messicano, dopo aver tentato di stabilirsi nel ranch di famiglia in Arizona. e condurre una vita tranquilla e pacifica…”

Voto della critica: **



Tabarin (tel. 0184 597822)

Tripla Programmazione

- SHAUN, VITA DA PECORA - FARMAGEDDON – ore 16.30 - 18.00 – di Will Becher, Richard Phelan – Animazione/Commedia - "Strane luci sulla tranquilla città di Mossingham annunciano l'arrivo di un misterioso visitatore da una galassia molto lontana... Quando l'ospite intergalattico - una birichina e adorabile extraterrestre di nome LU-LA - si schianta con il suo UFO proprio accanto alla fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l'occasione di vivere una nuova, e parte in missione per riportare LU-LA a casa…”

Voto della critica: ***

- TUTTA UN'ALTRA VITA – ore 19.30 – di Alessandro Pondi - con Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, Monica Vallerini - Commedia - "Cosa faresti se il destino ti offrisse di diventare un'altra persona per una settimana? Gianni è un tassista romano con una routine consolidata. Ha una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano scialbo e sempre uguale, incapace com'è di modificare il flusso della sua vita. E quando una coppia benestante, in partenza per una settimana alle Maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della loro meravigliosa villa da mille e una notte, Gianni azzarda: si impossessa della villa e della vita del suo proprietario, finendo in una giostra di emozioni mai vissute prima che culminano nell'incontro inaspettato con Lola, un sogno di ragazza che vede in lui un vincente e che gli sconvolge l'esistenza. Gianni diventa un'altra persona e quella con Lola è davvero ‘Tutta un'altra vita’... e sarebbe pronto a mollare tutto per lei se non fosse che al termine della settimana di vacanza i legittimi proprietari ritornano alla villa…”

Voto della critica: ***

- I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA – ore 21.30 – di Claude Lelouch - con Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Marianne Denicourt, Souad Amidou, Antoine Sire - Sentimentale - "Dopo essersi incontrati e aver vissuto una folgorante passione, Jean-Louis Duroc e Anne Gauthier non si sono più visti. L'ex pilota si perde spesso nei suoi ricordi e il figlio si impegna a ricercare colei di cui il padre parla sempre. Sarà così che Anne vedrà nuovamente Jean-Louis, facendo in modo che la loro relazione ricominci da dove si era interrotta…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- C’ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD – ore 21.00 – di Quentin Tarantino - con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley – Drammatico/Thriller - "Ambientato nel 1969, nei giorni precedenti l'efferato omicidio di Bel Air compiuto dalla ‘Manson Family’. La storia segue la vicenda dell'ex star western Rick Dalton e sulla sua controfigura, che cercano la loro svolta in una Hollywood che non riconoscono più. Ma tra i vicini di casa di Dalton c'è proprio Sharon Tate, la vittima più celebre dell'omicidio del 9 agosto…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- AD ASTRA – ore 21.00 – di James Gray - con Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, John Ortiz, Liv Tyler, Donald Sutherland – Fantascienza/Thriller - "L'astronauta Roy McBride viaggia verso i confini esterni del sistema solare per trovare il padre scomparso e svelare un mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta. Questo viaggio svelerà segreti che sfidano la natura dell'esistenza umana e il suo posto nel cosmo…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- YESTERDAY – ore 20.45 – di Danny Boyle - con Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon, Joel Fry, James Corden – Commedia/Fantasy - "Un musicista in difficoltà si rende conto di essere l'unica persona sulla Terra in grado di ricordare ancora The Beatles…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- C’ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD – ore 21.00 – di Quentin Tarantino - con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley – Drammatico/Thriller - "Ambientato nel 1969, nei giorni precedenti l'efferato omicidio di Bel Air compiuto dalla ‘Manson Family’. La storia segue la vicenda dell'ex star western Rick Dalton e sulla sua controfigura, che cercano la loro svolta in una Hollywood che non riconoscono più. Ma tra i vicini di casa di Dalton c'è proprio Sharon Tate, la vittima più celebre dell'omicidio del 9 agosto…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- AD ASTRA – ore 21.00 – di James Gray - con Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, John Ortiz, Liv Tyler, Donald Sutherland – Fantascienza/Thriller - "L'astronauta Roy McBride viaggia verso i confini esterni del sistema solare per trovare il padre scomparso e svelare un mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta. Questo viaggio svelerà segreti che sfidano la natura dell'esistenza umana e il suo posto nel cosmo…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- RAMBO - LAST BLOOD – ore 21.00 – di Adrian Grunberg - con Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Yvette Monreal – Azione/Avventura/Thriller - "Rambo si allea con un giornalista per rintracciare e salvare un gruppo di ragazze locali rapite da un anello di traffico sessuale messicano, dopo aver tentato di stabilirsi nel ranch di famiglia in Arizona. e condurre una vita tranquilla e pacifica…”

Voto della critica: **



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Non Pervenuta

DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it