Ventimiglia, Camporosso e Dolceacqua chiederanno finanziamenti alla Regione per la videosorveglianza sulla ciclabile

I Comuni di Ventimiglia, Camporosso e Dolceacqua, uniti da una pista ciclopedonale che si snoda dal lungomare della città di confine al centro di Dolceacqua, passando per Camporosso attraverso la foce del fiume Nervia e lungo la sua sponda sinistra, chiederanno un finanziamento alla Regione per la promozione della sicurezza integrata e per l’installazione di un sistema di videosorveglianza.

L’interconnessione delle tre comunità ha permesso di realizzare progetti di riqualificazione di litorali, parchi e aree pedonali e, proprio sulla ciclabile nelle ore notturne possono prestarsi maggiormente a fenomeni di criminalità.

I tre comuni chiederanno il finanziamento per l’obiettivo comune di garantire la sicurezza pubblica. L'incremento della videosorveglianza mobile all'interno del percorso può essere ovviamente uno strumento di accrescimento della stessa.

Le singole Amministrazioni Comunali hanno indicato i punti critici dei rispettivi tratti di ciclovia con le infrastrutture che meglio rispondono alle esigenze di sicurezza e tutela degli utenti e salvaguardia del bene pubblico. I posizionamenti delle telecamere mobili saranno soggetto a spostamenti sulla base delle esigenze di controllo e di sicurezza dei percorsi.