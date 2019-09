"Chirac è stato un grande presidente della Francia e ha sempre avuto un rapporto di buona collaborazione con l'Italia". Inizia così il ricordo del Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, dopo la morte dell'ex presidente della Repubblica frnacese.

"Ricordo in particolare che, se c'è il raddoppio del Tenda, è per la sua condivisione al progetto presentato da Berlusconi insieme a me al vertice bilaterale franco-italiano a Parigi all'Eliseo nel 2001".