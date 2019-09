Sanremo: un altro supermercato in pieno centro città, al posto dell'Unicredit aprirà il 'Pam' (Foto)

Grande distribuzione sempre più presente a Sanremo. In attesa del nuovo Conad che aprirà in via Matteotti nei locali che furono del Supercinema e della discoteca ‘Odeon’, si stanno svolgendo i lavori all’angolo tra via San Francesco e via Canessa, dove a breve aprirà un nuovo punto vendita di una catena di supermercati. Troverà spazio nei locali che, fino a poco tempo fa ospitavano la banca Unicredit.

Si tratta del ‘Pam’, ovvero ‘Più a Meno’, particolarmente presente in Lombardia e nel resto del Nord Italia. In città, tra supermercati che propongono prodotti di grandi marche e discount, ormai non si contano più i punti della grande distribuzione che ha letteralmente invaso Sanremo.

Sia nelle periferie che in pieno centro sono ormai moltissimi e, a parte qualche raro caso, hanno soppiantato i piccoli negozi.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)