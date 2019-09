Raccolta differenziata nella nostra provincia: Imperia terza in regione ma cresce del 5,9%

La Liguria chiude in positivo il 2018 per quanto riguarda la raccolta differenziata di carta e cartone con 87.855 tonnellate, il 4% in più rispetto allo scorso anno. È quanto emerso dal 24° rapporto nazionale presentato nei giorni scorsi da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica. Il margine di crescita resta comunque ampio, come conferma il dato di raccolta pro capite regionale pari a 54,5 kg/ab, inferiore sia alla media della macro area di riferimento, il nord Italia, che raggiunge quasi i 65 kg/ab, che alla media nazionale di 56,3 kg/ab.

Savona si conferma la provincia più virtuosa con oltre 61 chilogrammi raccolti per abitante; la provincia di Genova mantiene il primato regionale per volumi di raccolta (oltre 42mila tonnellate) ma a livello di pro capite i margini di miglioramento sono ancora ampi (49,7 kg/ab). Sempre per volumi di raccolta crescono in maniera significativa le provincie di Imperia e La Spezia, rispettivamente del 5,9% e del 5,5%.

In generale, è in crescita la sensibilità nei confronti della tutela ambientale da parte dei cittadini liguri, sempre più attenti a differenziare dagli altri materiali carta e cartone, che rappresentano il 10,2% del totale dei rifiuti urbani raccolti nella regione. Dietro ai buoni risultati raggiunti però non c’è solo l’impegno a differenziare, ma anche un sistema di gestione efficace ed efficiente, capace di garantire a qualunque condizione il ritiro e l’avvio a riciclo di carta e cartone. In particolare, in Liguria sono presenti 9 piattaforme convenzionate per il riciclo.

“La crescita della Liguria nella raccolta differenziata di carta e cartone è un segnale incoraggiante per una regione che potrebbe arrivare a raggiungere ottimi risultati”, dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Nel 2018 abbiamo registrato una crescita in tonnellate del 4% rispetto all’anno precedente grazie all’importante lavoro delle amministrazioni locali e all’impegno di Comieco, in grado di assicurare ai Comuni il ritiro delle proprie raccolte e il conseguente avvio a riciclo. A fronte del materiale cellulosico proveniente da raccolta differenziata e dato in gestione al Consorzio nel 2018, Comieco ha riconosciuto circa 2,2 milioni di euro in corrispettivi economici ai 119 comuni liguri in convenzione.”

In 21 anni di operatività del sistema consortile, i Comuni italiani hanno ricevuto complessivamente da Comieco oltre 1,6 miliardi di euro in corrispettivi economici a sostegno della raccolta differenziata di carta e cartone: risorse importanti che hanno contribuito alla crescita e alla sempre maggiore efficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani.

A livello nazionale, il rapporto ha fotografato una situazione molto positiva: 3,4 milioni di tonnellate di carta e cartone raccolte nel 2018, con un aumento complessivo del 4%, pari a + 127.000 tonnellate, rispetto al 2017, distribuito in tutte e 3 le macroaree con particolare evidenza al Sud e al Nord.