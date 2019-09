Diano Marina: questa mattina, cerimonia di commemorazione del caduto Giorgio Langella

Questa mattina si è svolta a Diano Marina una piccola commemorazione in occasione del 13° anniversario della morte del Cmcs Giorgio Langella caduto in Afghanistan. Alla presenza di una rappresentanza militare e del consigliere comunale Michele Calcagno. Assente per motivi di salute ma presente con il cuore la mamma Giuliana. Sono state poste due corone al monumento ai caduti in missione di pace e al cimitero.