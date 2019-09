Taggia: corsia ristretta per lavori e non segnalata, la viva protesta di un cittadino

"Con grande stupore e amarezza stamattina percorrevo via Stazione in Arma di Taggia trovandomi in prossimità del curvone supermercato Carrefour dei lavori di rifacimento asfalto segnalati con dei coni nella corsia direzione Imperia ovviamente chiusa e quindi le auto e moto, e soprattutto qualche mezzo pesante, si trovava frontalmente a quattro occhi con chi proveniva da Taggia direzione Sanremo. Il tutto senza nessun senso unico alternato e privo di impianto semaforico.



Il rischio appunto è quello di un frontale e spero che il disagio sia breve. Ovviamente in città c'è il limite di 50 all'ora ma trovarsi in piena curva con dei mezzi a pochi metri nella propria corsia unica accessibile non è di certo bello sopratutto alle 11.30 del mattino in pieno centro. Mi auguro che fino a fine lavori ci sia una logica di senso unico alternato onde evitare probabili incidenti stradali.

Alessandro".