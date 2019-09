Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 26 a domenica 29 settembre in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE

SANREMO

9.00-18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati (premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e lunedì), fino al 27 ottobre (più info)



9.00. Giornata di ‘Selfie Casting’ per la Quarta Edizione del web talent Ariston Comic Selfie aperto ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Teatro Ariston (più info)

21.00. ‘SanremoCantaNapoli’ (2a edizione): seconda serata del concorso internazionale dedicato alla canzone napoletana con la partecipazione di 20 Nuovi Talenti (tra interpreti e autori). Conducono Massimo Proietto (de La Vita in Diretta) e Miriam Candurro, attrice di fiction. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero, fino al 28 settembre (più info)

21.15. Rassegna di Musica Sacra’ (8a edizione): concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Davide Tepasso con Marco Cadario all’organo. Chiesa Santa Maria degli Angeli, ingresso gratuito (più info)

IMPERIA

15.00 & 17.00. Lezione di prova gratuita del laboratorio di teatro per ragazzi. Lo Spazio Vuoto, info 329 7433720



VENTIMIGLIA



16.30. Presentazione della nuova campagna di scavi dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri nell’area delle mura settentrionali di Albintimilium tenuta da Daniela Gandolfi e da Roberta Fabbri con la sua tesi di laurea sulla possibile musealizzazione della zona degli scavi in collegamento con l’area archeologica di Albintimilium. A conclusione, ‘Aperi-Scavo’, aperitivo offerto con raccolta fondi a sostegno della campagna di scavo. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’

ENTROTERRA

PIETRABRUNA



10.00. Festa Patronale dei SS Cosima e Damiano. Frazione Torre Paponi



FRANCIA

MONACO

11.00-19.30. 29esimo ‘Monaco Yacht Show’: il salone ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso e un centinaio di superyachts e megayachts. Port Hercule, fino al 28 settembre (più info)

18.30. Thursday Live Session con Ninety's Story. Espace Indigo del Grimaldi Forum Monaco (più info)

19.00. 3° Monte-Carlo Gala for the Global Ocean organizzato dalla Fondazione Prince Albert II di Monaco. Terrazze dell'Opera di Monte-Carlo (più info)





VENERDI’ 27 SETTEMBRE

SANREMO

9.00. ‘Sanremo Photo festival’ a tema ‘Il rapporto tra la fotografia e la musica’: mostre, incontri, presentazione libri, tecniche di stampa,workshop, conferenze e proiezioni. Evento a cura dell'Associazione Spazivisivi. Direzione artistica di Maurizio Garofalo. Forte di Santa Tecla e Palafiori di corso Garibaldi, fino al 13 ottobre

9.00-18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati (premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e lunedì), fino al 27 ottobre (più info)



18.00-20.00. ‘La mente non mente’: incontro per capire come aiutare pazienti con demenza e patologie neurocognitive con la partecipazione di esperti del Piemonte e della Liguria. Evento a cura della dr.ssa Patrizia Sciolla, referente Liguria dell'Associazione Di.R.Ne (associazione per la divulgazione della riabilitazione neurocognitiva). Palazzo Roverizio (locandina)

18.15. Santa Messa per gli Sportivi officiata dal Vescovo di Ventimiglia – San Remo Monsignor Antonio Suetta. Evento in collaborazione con l’Assessorato Turismo e Sport del Comune di Sanremo. Concattedrale di San Siro

18.30. Incontro promosso dalla SIDEF (Società Italiana dei Francesisti di Sanremo) nell'ambito del programma ‘Cafè Philo’. Presente il Prof. Julien Simonpieri., docente di letteratura francese. Discussione libera. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1

21.00. ‘SanremoCantaNapoli’ (2a edizione): terza serata del concorso internazionale dedicato alla canzone napoletana con la partecipazione di 20 Nuovi Talenti (tra interpreti e autori). Conducono Massimo Proietto (de La Vita in Diretta) e Miriam Candurro, attrice di fiction. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero, fino al 28 settembre (più info)

IMPERIA



9.00. ‘Friday for the Future’: corteo per l’ambiente. Partenza da piazza Calvi e arrivo in piazza della Vittoria



9.00-12.30. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i venerdì fino a fine settembre)



15.30. Stagione Auser 2019/2020: presentazione del libro ‘Cose di casa nostra… ed altro’ frutto del sedicesimo Corso (2018-2019) di scrittura creativa tenuto dalle Insegnanti Franca Natta e Mariella Rossi. Sede AUSER Filo d’Argento Salita Padri Minimi Imperia



17.30. Presentazione libro ‘Riprendiamoci le parole: il linguaggio della politica è un bene pubblico’ di Graziella Priulla. Relatrice Graziella Prillila. Conduce Daniela Cassini del ‘Centro iniziativa donne’ di Sanremo. Auditorium del Museo navale, via Scarincio 9, ingresso libero



18.30. Nell’ambito del progetto ‘A PROpoSItO di scienza’, la dott.ssa Livia Testa, ex alunna del Liceo Aprosio e ora ricercatrice presso l'Istituto Weizmann di Rehovot, in Israele, tiene una conferenza dal titolo ‘Proteine killer: quando e come muore una cellula’. Auditorium del Liceo Aprosio, partecipazione libera



21.15. Musica dal vivo con il ‘Frim Fram Trio’ in ‘Frim Broadway to Jazz’, con Ines Aliprandi, Mauro Demoro, Marco Neri e Marcello Repola. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 320 2127561

BORDIGHERA



21.00. Nell’ambito della mostra ‘Simboli’ dell’artista grafico Leonid Tomilin, laboratorio di disegno presso Accademia Balbo

21.15. Rassegna di Musica Sacra’ (8a edizione): concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Davide Tepasso con Marco Cadario all’organo. Cappella del Sacro Cuore ex Seminario, ingresso gratuito (più info)

TAGGIA ARMA

16.15. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 eu). Ritrovo alla fermata del bus di linea Villa Boselli oppure a Taggia alle 16.30 in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

21.00. Dimostrazione sportiva a cura di ASD Arte e Danza. Ex mercato coperto a Taggia

SAN BARTOLOMEO AL MARE



12.00-00.00. ‘OktoBEERfest’: i commercianti di San Bartolomeo al Mare e l'associazione San Matteo accolgono i partecipanti con birra e specialità gastronomiche mentre 4 band (Mercenari Rock, Geyser, Recovered e Long Island) e 2 dj (El Coach e Mr Pink) si alternano con sottofondo musicale. Piazza Torre Santa Maria, anche domani

ENTROTERRA

MENDATICA

10.00-23.00. ‘Festa della Transumanza’: tre giornate dedicate agli antichi mestieri e alla valorizzazione dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Valle Arroscia. Evento a cura della Pro Loco. Luoghi vari, fino al 29 settembre (il programma a questo link)



PIETRABRUNA



19.00. Sagra del fungo porcino con prelibatezze a base di funghi, ma anche pasta, carne, polenta e dolci caserecci. Apertura del ristorante prevista per le 19 con ingresso gratuito e tavoli coperti. Frazione Torre Paponi, anche domani

FRANCIA

MONACO

11.00-19.30. 29esimo ‘Monaco Yacht Show’: il salone ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso e un centinaio di superyachts e megayachts. Port Hercule, fino al 28 settembre (più info)

19.00. Concerto con il gruppo Twin Apple (pop rock). Mediateca di Monaco, Biblioteca Louis Notari (più info)

19.00. Apero Concert con Nowhere et The Ska Lip Souls. Espace Léo Ferré (più info)



SABATO 28 SETTEMBRE

SANREMO

9.00. ‘Sanremo Photo festival’ a tema ‘Il rapporto tra la fotografia e la musica’: mostre, incontri, presentazione libri, tecniche di stampa,workshop, conferenze e proiezioni. Evento a cura dell'Associazione Spazivisivi. Direzione artistica di Maurizio Garofalo. Forte di Santa Tecla e Palafiori di corso Garibaldi, fino al 13 ottobre

10.00. 21° Campionato Italiano di biliardo sportivo al meglio delle 5 partite ai 60 punti (qualificazioni). Sale del Casinò Municipale, fino al 7 ottobre (più info)



10.00. Primo appuntamento conoscitivo di un laboratorio di avviamento alla musica dedicato a bambini, ragazzi e adulti. A cura dell’associazione Pigna Mon Amour, unitamente all’Associazione Scuola di Musica Città di Sanremo e all’Associazione Sanremo Lirica. Palazzo Gentile Spinola in piazza dei Dolori, info 349 3244517

15.00. Premiazione Concorsi e Gare (Poesia, Racconti brevi, Fotografia, Pittura, Gioco delle carte) nell’ambito del Progetto ‘Ogni stagione porta i suoi frutti’ finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Villa Ormond

16.30. Defilè di Moda nell’ambito dell’evento ‘SanremoCantaNapoli’ presentato da Cristiano Gatti ed Elena Presti sulla scalinata esterna del Casinò (più info)

17.00-19.30. Apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce



19.00. ‘Conoscere ì fiori e danzare la vita - Scopriamo la vita delle piante’: aperitivo con essenze di fiori fra natura, musica e danza. Conduce Antonella Piccone, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE ed Agrotecnico, Marco Muratore, Conduttore tirocinante di biodanza. Floriseum, Museo del Fiore a villa Ormond, info 342 1776346

20.30. Spettacolo di Paola Turci (cena + spettacolo h 20.30 110 euro o bicchierata + spettacolo 40 euro ore 22.00). Roof Garden del Casinò, info e prenotazioni 0184 595266 (info)

21.00. ‘SanremoCantaNapoli’ (2a edizione): recital di Miranda Martino, con ‘Ricomincio da 80’ con il Cantante Mario Maglione. Intervento di Franco Fasano e della cantante Francesca Ferrara, vincitrice di SanremoCantaNapoli 2018. Conducono Massimo Proietto (de La Vita in Diretta) e Miriam Candurro, attrice di fiction (a pagamento). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA

9.00-12.00. Conferenza dedicata all'anatomia e funzione degli organi contenuti nella Pelvi Femminile e Maschile con relatori i dott. Paolo Calvi, Medico Specialista in Urologia e Chirurgia Pediatrica, Mariano Bormioli, Medico Specialista in Chirurgia Plastica e Medicina Rigenerativa, Samanta Foi, Fisioterapista, Esperta in Riabilitazione Uro-Ginecologica e Sandro Favero, laureato in Scienze Motorie, Ginnastica di Mantenimento. Sala Conferenze Museo dell’Olivo Carlo Carli, Via Garessio 11, partecipazione gratuita



10.15. Concerto per bambini con il format Musa!-ConcertsTM a cura di Roberta Garrione: ‘Che orecchie grandi che ho!’ per bambini da 0 a 2 anni (h 10.15) + ‘Musica, che gran gioco!’ per bambini da 2 a 3 anni (h 11.15) + ‘Un concerto tutto matto’ per bambini da 3 a 5 anni (h 12.15). M.A.C.I. Museo d’Arte Contemporanea a Villa Faravelli, info 347 5648509



18.00. Presentazione di ‘Lorem Ipsum’, un cortometraggio indipendente realizzato da cinque ragazze del liceo artistico, in collaborazione con il MACI e il Comune di Imperia Assessorato alla cultura girato in varie location di Imperia + mini concerto della band indie-rock ‘Attic’ + buffet. Centro Aggregativo Puerto in Viale Matteotti 31, di fronte alla Pensilina di Porto Maurizio, ingresso ad offerta libera

21.00. ‘Armaville’: spettacolo teatrale di Paolo Fittipaldi messo in scena dalla Compagnia Teatrale del Mutuo Soccorso di Oneglia per la regia di Eugenio Ripepi. Spazio di via Santa Lucia (8 euro), info 0183 0292222 (più info)

21.00. Per la Settimana europea della Mobilità Sostenibile, ‘Percorsi dell’Anima, viaggio in bici attraverso le bellezze liguri’: spettacolo itinerante di e con Cloris Brosca nell’ambito del progetto ‘EDU-MOB – Torna a Teatro con lo spettacolo’. Villa Grock, ingresso libero



21.15. La Compagnia Fabrica Teatro presenta ‘Sono solo canzonette?’, monologo teatrale di e con Teresa Gandolfo, luci Ambrogio Viale: breve viaggio nel rutilante mondo della musica leggera italiana. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 49 555 13

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

BORDIGHERA



21.00. Torneo federale di Burraco. Chiesa Anglicana, iscrizioni sul posto o prenotazioni 0184 261639



TAGGIA ARMA

9.30. ‘Camminare fa bene - Memorial Manfrin’ (10a edizione): passeggiata lungo il parco costiero da Arma di Taggia a Sanremo organizzata dalla Rete per l’Invecchiamento Attivo. Ritrovo e partenza da Villa Boselli, arrivo a Villa Nobel di Sanremo

17.30. Allenamento e partita amichevole con squadre di Volley di serie A 1 femminile. Palestra Comunale Ruffini a Taggia, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



12.00-00.00. ‘OktoBEERfest’: i commercianti di San Bartolomeo al Mare e l'associazione San Matteo accolgono i partecipanti con birra e specialità gastronomiche mentre 4 band (Mercenari Rock, Geyser, Recovered e Long Island) e 2 dj (El Coach e Mr Pink) si alternano con sottofondo musicale. Piazza Torre Santa Maria



CERVO



16.00. Escursione crepuscolare sulle alture di Cervo con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a cervo, info 338 7718703

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

20.30. Campionato Regionale Ligure Schoolboys – Junior – Youth di Pugilato: eliminatorie del Campionato Regionale Ligure di Pugilato, valide per l’accesso ai Campionati Nazionali. Campetti da calcio dell’U.S. Camporosso in Viale Kennedy

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



10.00-23.00. ‘Festa della Transumanza’: tre giornate dedicate agli antichi mestieri e alla valorizzazione dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Valle Arroscia. Evento a cura della Pro Loco. Luoghi vari, fino al 29 settembre (il programma a questo link)

MOLINI DI TRIORA



18.00. ‘Sagra dei figli dei fiori fritti’ con aperitivo condiviso e musica dal vivo: inizio apericena, ognuno porta qualcosa (h 18) + Enrico Esma Live supported by Roberto Bonazinga (h 19) + Presentazione cortometraggio ‘Gli orizzonti’ (h 20) + Jam Session (h 20.30). Frazione Glori, info 346 5343326



PIETRABRUNA



19.00. Sagra del fungo porcino con prelibatezze a base di funghi, ma anche pasta, carne, polenta e dolci caserecci. Apertura del ristorante prevista per le 19 con ingresso gratuito e tavoli coperti. Frazione Torre Paponi



FRANCIA

MONACO

9.00-19.00. 29esimo ‘Monaco Yacht Show’: ultimo giorno del salone che ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso e un centinaio di superyachts e megayachts. Port Hercule (più info)



DOMENICA 29 SETTEMBRE

SANREMO



9.00. ‘Sanremo Photo festival’ a tema ‘Il rapporto tra la fotografia e la musica’: mostre, incontri, presentazione libri, tecniche di stampa,workshop, conferenze e proiezioni. Evento a cura dell'Associazione Spazivisivi. Direzione artistica di Maurizio Garofalo. Forte di Santa Tecla e Palafiori di corso Garibaldi, fino al 13 ottobre

10.00. 21° Campionato Italiano di biliardo sportivo al meglio delle 5 partite ai 60 punti (qualificazioni). Sale del Casinò Municipale, fino al 7 ottobre (più info)

10.00-17.00. 5a edizione della manifestazione ‘Diversamente rally’ organizzata da Lions Club Host e 3F Competition rivolta ai giovani con particolare ai ‘diversamente’ abili. Portosole (più info)



IMPERIA



8.30. ‘Monumenti medioevali e torri saracene nelle colline tra Imperia e Cipressa’: escursione organizzata dalle 4 sezioni CAI della provincia di Imperia di circa 11 km e con ridotto dislivello. Parcheggio di Via Littardi di fronte al Campo d’Atletica del Prino (a sud del casello autostradale di Imperia Ovest), info 347 9951189



9.00-19.00. Fiera dell'Angelo: bancarelle in lungomare Amerigo Vespucci



16.00-19.00. Per il ciclo di conferenze ‘Mobbing - Prevenzione e Tutela’ realizzato dall'Associazione No Mobbing Onlus di Imperia, conferenza con partecipazione di esperti del settore, quali gli Avvocati Antonella Micali e Giovanni Ziella, del Foro di Imperia, e la Psicologa Dott.ssa Valentina Pascale. la Sala Conferenze dell’Hotel Rossini, info 388 9987416

VENTIMIGLIA

7.30. ‘Corri per Fabiola’ – ‘2° Memorial Fabiola Brancato’: evento sportivo benefico che vede come partner e le associazioni NOI4YOU e LILT. Baby Marathon alle h 9.20 con il mini percorso da 500 metri (competizione gratuita) + competizione per adulti lunga circa 5 km oppure la versione da 10 km (premiazioni alle h 12). Ritrovo al Belvedere Resentello (più info)

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)



16.00. ‘Ortinfesta’ (6a edizione): Daniele Zavalloni, geografo, interviene sul tema ‘Consapevolezza e coraggio per scegliere di cambiare’(h 16) + Tommaso Gamaleri, responsabile dei servizi energetici di ‘énostra’, interviene su ‘Energia elettrica pulita e sostenibile. Ora si può’ (h 17.30) + intermezzo musicale a cura di Carlo Ormea + Giochi e laboratori per bambini + buffet disponibile dalle 15 alle 20. San Secondo, Strada privata dei Gerani 6, info 348 6531452

BORDIGHERA



9.00. Per la Giornata dei Sentieri Liguri, escursione gratuita al Monte Lega nel parco Naturale delle Alpi Liguri a cura delle guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience. : Ritrovo a Bordighera, info 338 7718703



11.00. 4° Torneo regionale di Burraco. Chiesa Anglicana, iscrizioni sul posto o prenotazioni 0184 261639

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

12.30. Festa della Lumaca della Valnervia a cura della Pro Loco ‘Gli Amici del Mulino’ Palatenda di località Bigauda (più info)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

9.00-11.00. ‘Festa della Transumanza’: ultima di tre giornate dedicate agli antichi mestieri e alla valorizzazione dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Valle Arroscia. Evento a cura della Pro Loco. Luoghi vari (il programma a questo link)

PIGNA

10.30. ‘Giornata dei Sentieri Liguri - Ligurian Trails Day’: un’intera giornata di escursioni guidate, educazione ambientale, cultura e tradizioni. Evento a cura del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Ritrovo a Colle Melosa (il programma a questo link)

REZZO

9.00. ‘Giornata dei Sentieri Liguri - Ligurian Trails Day’: un’intera giornata di escursioni guidate, educazione ambientale, cultura e tradizioni. Evento a cura del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Ritrovo a Rezzo oppure ore 9:30 a Passo Teglia (il programma a questo link)

FRANCIA

MONACO

17.30. Concerto di Marc Giacone, organista, in occasione della Giornata Europea del Patrimoni. Chapelle des Carmes (più info)



