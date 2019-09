Ventimiglia: Roberto Parodi mette in guardia i lavoratori frontalieri "In arrivo una possibile nuova stangata"

“Possibile altra stangata per il lavoratori frontalieri visto che, come ogni anno, ci avviciniamo alla legge di stabilità”. Interviene in questo modo Roberto Parodi, dell’associazione Frontalieri, palesando una serie di problematiche per i lavoratori italiani impiegati in Francia.

“Le novità proposte quest'anno sono il taglio del cuneo fiscale che assorbirebbe il bonus Renzi. Cosa vuole dire: semplicemente che chi lavora in Italia guadagnerebbe di più in ragione dei minori contributi versati. Quindi da 960 euro l'anno, risparmiati con il bonus Renzi si passerebbe a 1500. Il problema però è che chi lavora all'estero , frontalieri, i contributi li versa nella stato estero”.

“Di conseguenza – termina Parodi - non avrebbe nessuna agevolazione anzi con l'eliminazione del bonus Renzi pagherebbe 960 euro in più di tasse ogni anno con l'aumento del relativo acconto”.