Ranitidina: Viale a Salvatore “No ad allarmismi per cercare visibilità, da Alisa immediata comunicazione a tutto il sistema su provvedimento Aifa

“Ritengo che sulla sanità non si debbano fare allarmismi inutili alla ricerca di visibilità. C’è una disposizione dell’Aifa, molto precisa, che dispone il ritiro e il divieto di utilizzo a scopo precauzionale di alcuni lotti di medicinali. Ci sono organismi ed enti nazionali preposti a dare ai cittadini, se del caso, idonee ed appropriate comunicazioni, che in questo momento non ci sono. Se ha da lamentarsi, si rivolga al suo governo. Io su questo non alimento polemiche, perché di mezzo c’è la salute delle persone”. Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale risponde alla consigliera Salvatore in relazione ad alcune tipologie di farmaci oggetto di una comunicazione da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco.

Circa le azioni messe in campo, l’assessore Viale spiega: “Abbiamo provveduto immediatamente, già lunedì scorso, secondo le disposizioni dell’Aifa ad inoltrare a tutti gli organismi competenti – aziende ed enti del servizio sanitario, Ordine dei medici, Ordine dei farmacisti, Ordine dei medici veterinari e associazioni dei farmacisti - la comunicazione dell’Aifa. Ovviamente la verifica di questa disposizione è competenza di un’altra autorità rispetto al sistema sanitario ma – conclude - anche noi stiamo monitorando gli adempimenti effettuati da parte di tutti i soggetti interessati”.