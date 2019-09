Bordighera, Lorenzi su cambiamento climatico: “Ci attiveremo in Liguria e provincia di Imperia contro il riscaldamento globale?”

“Giustamente i giovani sono sul sentiero di guerra. Si stanno e ci stanno chiedendo che pianeta erediteranno, e sono molto preoccupati perché i tempi di manovra sono ridottissimi, e devono affrontare l’urgenza con il poco sapere dei giovani e nessun potere. Questo è il nodo: il potere è nelle mani di noi adulti e anziani, che invece di usarlo per dar vita a leggi, ordinanze, e iniziative che mitigassero il problema del riscaldamento globale, lo abbiamo usato per difendere lo stile di vita che ci è comodo”. Ad intervenire sull’argomento è Mara Lorenzi di ‘Civicamente Bordighera’ che spiega: Abbiamo continuato senza ritegno ad accendere motori che usano combustibili fossili. Carbone, benzina e gasolio generano bruciando anidride carbonica (CO2) e altri gas, che intrappolano il calore solare e causano l’effetto serra. E rilasciano in atmosfera anche un secondo regalo: le cosiddette ‘polveri sottili’, particelle che vengono inalate e si depositano nei bronchi e negli alveoli polmonari, ed eventualmente raggiungono il sangue. Abbiamo continuato a sacrificare foreste, e ad abbattere alberi o capitozzarli per facilitare il traffico. Dimentichi che ogni foglia verde è il meccanismo più efficiente per liberarsi del CO2, che la fotosintesi clorofilliana trasforma in zuccheri per il nutrimento delle piante”.

“Al di la’ degli eventi atmosferici estremi che devastano territori e falciano vite umane, l’aumento delle temperature sta già avendo conseguenze quotidiane sulla salute e la sopravvivenza. Sono aumentate le infezioni trasmesse da zanzare e altri vettori che al caldo si riproducono di più; e sono aumentate le ospedalizzazioni per attacchi acuti d’asma, sia perché la stagione dei pollini dura di più che perché l’aria è inquinata; e i bambini pagano il prezzo più alto perché la loro frequenza respiratoria è più alta di quella degli adulti. Ma pagano tutti a livello di mortalità: uno studio condotto in 652 città di 24 nazioni e pubblicato il 22 Agosto 2019 sul New England Journal of Medicine documenta che l’aumento di concentrazione nell’aria di polveri sottili – anche nei limiti considerati ‘sicuri’ – è associato dovunque con un aumento della mortalità quotidiana da cause cardiovascolari e respiratorie. Con questo livello di conoscenze, il rimandare azioni correttive lederebbe i diritti costituzionali delle nuove generazioni”.

“Il nostro gruppo ha cercato di contribuire a mitigare il riscaldamento globale con i piccoli strumenti concessi ai consiglieri di minoranza. Possiamo citare fin dal 2013 una Mozione (non approvata) per la protezione del nostro Patrimonio Verde, nel 2017–2018 ripetuti solleciti alle amministrazioni di Bordighera e Ventimiglia perché il nuovo bando comprensoriale per l’igiene urbana diventi strumento per l’energia pulita, nel 2018 un programma elettorale che capillarmente incentivava il trasporto pubblico in città con navette elettriche e prevedeva una pista ciclabile interna alla città, nel 2019 una Mozione (approvata) che acceleri l’adeguamento ecologico della flotta di Taxi, e una Mozione per la gestione sostenibile del Verde Urbano da discutersi al prossimo Consiglio Comunale”.

“Ma ora devono attivarsi le Istituzioni che hanno il potere. Perché non prendere esempio o addirittura unire le forze con la vicina Nizza, che in questi giorni ha dichiarato lo stato di emergenza climatica e approvato nel Consiglio Metropolitano una mozione che stabilisce obiettivi quantificabili ed elenca programmi in risposta all’emergenza? vedi a www.montecarlonews.it“.

"Sono programmi – conclude Lorenzi - che mettono forte accento sul trasporto pubblico e sul verde, e che ribadiscono la responsabilità dei Comuni, ma anche degli attori sociali ed economici, e dei cittadini. Sembrano condivisibili, trasportabili, attuabili. Mentre chiediamo un impegno a Sindaci, Provincia, e Regione, ognuno di noi inizi a fare la sua parte lasciando a casa l’automobile”.