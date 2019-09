Mercoledì Veg: oggi è la giornata del biancomangiare con nergi

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia con la proposta del biancomangiare con nergi.

Il biancomangiare è un dolce al cucchiaio di origine siciliana, un incrocio tra un budino e una gelatina super-goloso e velocissimo da preparare. Oggi lo presentiamo in una versione energizzante e vitaminica arricchita con Nergi, il baby-frutto “made in Piemonte” tutto da mangiare!

Ecco la ricetta tratta dal blog “Ortaggi che Passione by Sara” perfetta come fine pasto o merenda per i bambini!

Ingredienti per 2 porzioni:

• Nergi q.b

• 300 g di latte di mandorla (o di riso e mandorla)

• 30 g di maizena (o amido di frumento, amido di riso, farina, fecola di patate..)

• 30 g di zucchero bianco

Ingredienti facoltativi per aromatizzare la crema:

• poca vaniglia in polvere

• poca cannella

• la buccia grattugiata di mezzo limone bio

Preparazione

• In un pentolino sciogliere l’amido, lo zucchero e l’aroma scelto con poco latte del totale. Mescolare con una frusta per evitare di formare grumi. Aggiungere il restante latte.

• Cuocere la crema a fuoco moderato e portare ad ebollizione. Abbassare la fiamma e continuare a mescolare fino a che il biancomangiare non si addensa. Quando raggiungerà la consistenza di un budino, spegnere il fuoco.

• Versare la crema in coppette monodose resistenti al calore (in acciaio, in ceramica, in pirex…). In alternativa, raffreddare il biancomangiare ponendo il pentolino ancora caldo dentro il lavello pieno di acqua fredda, continuando a mescolare la crema al suo interno. Con un cucchiaio versare il biancomangiare tiepido in bicchieri o ciotoline monodose di vetro.

• Lavare i Nergi e servire il biancomangiare con i mini kiwi interi o tagliati a metà.

Conservazione

Il biancomangiare si può preparare in anticipo, farcire con i baby kiwi interi e porre in frigorifero fino al momento di servirlo. In frigorifero si conserva per due – tre giorni.