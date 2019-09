Sanremo: Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco al Santuario della Madonna della Costa, sito storico della famiglia Grimaldi

Sabato 28 settembre la città di Sanremo riceverà la gradita visita di Sua Altezza Serenissima Alberto II°, Principe di Monaco.

A partire dalle 11 circa, Sua Altezza Serenissima visiterà l’Altare Grimaldi nel Santuario della Madonna della Costa, opera artistica che ha consentito alla nostra città di aderire all’Associazione Siti Storici Grimaldi proprio con l’obiettivo di valorizzare i luoghi storici della famiglia Grimaldi sia a livello turistico che culturale.

L’altare ospita una pala di Bartolomeo Guidobono raffigurante la visita di Maria alla cugina Elisabetta, commissionata dall’avo di S.A.S. il Principe per la sorella, la badessa del Monastero della Visitazione di Sanremo.

Per l’occasione, sabato al Santuario della Madonna della Costa sarà portato anche il ritratto di suor Luisa Maria Teresa Grimaldi, antenata di S.A.S. il Principe Alberto II, custodito nel Monastero della Visitazione.

“E’ un vero onore per noi ricevere la visita di S.A.S. il Principe Alberto di Monaco – commenta il Sindaco Alberto Biancheri - davvero importante non solo sul piano istituzionale ma anche su quello storico e culturale. La giornata di sabato sarà l’occasione per mostrare a S.A.S. il Principe un luogo di culto così caro alla nostra storia, che racchiude grandi significati civili e religiosi. Ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo, Monsignor Antonio Suetta per la disponibilità e la Famija Sanremasca per la collaborazione in occasione di questo evento davvero significativo per la nostra città”.