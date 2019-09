Sanremo: questa sera e domani termina con due concerti l'8a edizione della rassegna di musica sacra

L'ottava "Rassegna di Musica Sacra" sostenuta dalla Diocesi di Ventimiglia - San Remo e proposta dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo si chiude con gli appuntamenti di:

- stasera, alle 21.15, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Sanremo

- domani sera, alle 21.15, nella Cappella del Sacro Cuore ex Seminario - Bordighera (via Aurelia 143 )

Musiche di: G. F. Haendel, W. A. Mozart Organo: Marco Cadario Direttore: Davide Tepasso

Per entrambi i concerti è previsto l'ingresso gratuito.



Contemporaneamente alla chiusura dei "concerti nelle Chiese", la Sinfonica di Sanremo si prepara a rendere pubblico il calendario autunnale e la nuova stagione abbonamenti con la presentazione di venerdì prossimo.

Gli abbonamenti saranno disponibili a partire dal 1° ottobre sul sito www.sinfonicasanremo.it o facendone richiesta direttamente agli uffici della Fondazione (corso Cavallotti, 51, Sanremo).