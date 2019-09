Sanremo: Confcommercio e Club Tenco fanno squadra per una lunga serie di eventi collaterali nei giorni della 43ª Rassegna della Canzone d’Autore

Gli eventi in città hanno bisogno di una forte sinergia per fare in modo che possano essere riusciti e, soprattutto, partecipati. Per questo Confcommercio e Club Tenco si sono stretti la mano mettendo al centro del dialogo gli eventi collaterali al prossimo Premio Tenco 2019, la 43ª edizione in programma dal 17 al 19 ottobre.

Non solo le esibizioni sul palco dell’Ariston, ma anche una lunga serie di eventi collaterali che interesseranno la città dal Forte di Santa Tecla alla Pigna. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede di Confcommercio alla presenza del presidente provinciale Enrico Lupi, del responsabile cittadino Andrea Di Baldassare e di Nino Imperatore per il Club Tenco.

Un legame sempre più stretto tra il Club Tenco e la città per valorizzare l’anima musicale di Sanremo e promuovere un tipo di turismo attento alla cultura e agli eventi artistici con ricadute positive sull’economia e sulle imprese del territorio. Queste sono le premesse che hanno portato alla sigla di un accordo tra Confcommercio Imprese per l’Italia e il Club Tenco che si concretizzerà durante la prossima edizione della Rassegna della Canzone d’Autore. Il Club Tenco è ormai punto di riferimento su scala nazionale per la promozione della canzone d’autore e Confcommercio ha l’intenzione di organizzare diverse iniziative che possano sostenere e incrementare l’economia locale.

Nel dettaglio si prevede di organizzare due eventi di carattere musicale che si svolgeranno durante la giornata inaugurale del Tenco 2019 il prossimo 15 ottobre e una di carattere culturale, dal 12 al 20 ottobre, denominata ‘C Tenco’. Martedì 15 ottobre alle 19.30 ‘L’aperitenco’ in piazza Siro Carli organizzato da Confcommercio con il prezioso supporto dei commercianti e con la direzione del Club Tenco. A seguire, in piazza Bresca, una seconda esibizione, dalle 21, chiamata ‘Movida Tenco’.

Per tutta la durata del 43° Premio Tenco verrà anche allestita una esposizione, definita ‘mostra diffusa’ che prenderà il nome di ‘C Tenco’ nelle vie del centro di Sanremo.

Gli esercizi commerciali fingeranno da espositori della mostra esibendo all’interno delle proprie vetrine le stampe del noto fumettista Sergio Staino. Lo stesso artista, nei giorni del Tenco, visiterà i negozi che ospiteranno le sue opere. Sarà inoltre allestito un percorso dedicato.

Durante il weekend, inoltre, sarà promossa un’iniziativa rivolta ai pubblici esercizi e denominata ‘Le Vie del Tenco’ durante la quale bar e ristoranti potranno curare individualmente l’organizzazione dei singoli eventi ispirati alla Rassegna della Canzone d’Autore.