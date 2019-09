Milano: presentazione di 'Area Sanremo', Livio Emanueli "Il 'Tour' tornerà nel 2020 con location di prestigio" (Foto e Video)

E’ sicuramente una ‘Area Sanremo’ un po’ più ‘diesel’ degli anni scorsi, quella che ha da poco riaperto le iscrizioni che si chiuderanno il prossimo 21 ottobre.

La conferma è arrivata oggi, a Milano, nel corso della presentazione della manifestazione che accoglierà ad ottobre e novembre, le centinaia di aspiranti al palco dell’Ariston di Sanremo. L’appuntamento è fissato per i giorni 18/20 e 25/27 ottobre (prima fase) con i corsi e le audizioni eliminatorie. Nella fase successiva, invece, dall'8 al 10 novembre, si terrà la finale che decreterà gli 8 vincitori. Da questi ultimi, la commissione Rai sceglierà i due partecipanti alle ‘Nuove Proposte’ del Festival di Sanremo 2020.

Alla presentazione di oggi era presente il presidente della commissione che esaminerà i giovani concorrenti, Vittorio De, oltre ad Andy dei ‘Bluvertigo’. Con loro, non presenti oggi, in commissione ci saranno anche: Teresa De Sio, Petra Magoni e Gianni Testa. L'intera manifestazione quest'anno sarà totalmente gratuita in tutte le sue fasi grazie all'intervento di un importante sponsor. Tutti i corsi saranno affidati ancora una volta al CPM Music Institute come Educational Partner confermando la proficua collaborazione instaurata nelle scorse edizioni.

“E’ un’Area Sanremo innovativa – ha detto l’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni – ed anche l’unico che garantisce due presenze al Fesitval, con una giuria di qualità, sulla quale puntiamo quest’anno piuttosto che ai numeri. Si parla comunque già di centinaia di iscritti, seppur in un momento più difficile nelle modalità di iscrizione”.

“Siamo partiti in ritardo ma bene – ha detto il presidente della Sinfonica, Livio Emanueli - con presupposti straordinari. Abbiamo i due posti garantiti al Festival e la totale gratuità, cose che in contemporanea non sono mai avvenute. Per il prossimo anno bisogna ritornare ad avere una presenza sul territorio, visto che quest’anno non è stato fatto per espressa richiesta del Comune. Nel 2020 avremo partnership importanti, in location prestigiose ed il coinvolgimento della Sinfonica, vorremmo fare 5 o 6 tappe importanti, per la selezione dei ragazzi”.

“E’ un momento bellissimo per i ragazzi che vogliono fare musica – ha chiosato il direttore artistico Massimo Cotto – ma non dobbiamo perdere il senso dell’arte. Arrivare a Sanremo ed all’Ariston è un successo ma è bellissimo vivere di musica. A ‘Sanremo Giovani’ partono con un po’ di vantaggio ma è giusto. Noi non possiamo insegnare il talento ma proviamo ad intercettarlo aiutando i ragazzi”.

Il presidente e fondatore del CPM, Franco Mussida, ha illustrato le novità di quest'anno: “Il CPM Music Institute di Milano, una struttura di formazione riconosciuta come modello di riferimento per tutto l'ambiente musicale, dal quale sono usciti artisti di successo come Mahmood e Renzo Rubino, anche quest'anno metterà a disposizione di Area Sanremo le sue competenze didattiche. Questo grazie a un programma di 20 laboratori, divisi per livelli di conoscenza e abilità, che consentiranno ai giovani partecipanti di aggiungere al loro bagaglio di esperienze nuovi stimoli creativi, conoscenze tecniche, visioni diverse di un mestiere tutto da scoprire. Sette prestigiosi insegnanti forniranno la propria esperienza con passione e dedizione, lavorando e dialogando con i partecipanti”.