Le opere dell'artista sanremese Larry Camarda tra gli eventi collaterali del 43° Premio Tenco

Martedì 15 ottobre alle 18 all’ex scalo merci in piazza Cesare Battisti a Sanremo, verrà inaugurata la mostra “Larry – Tenco Mashup Comics”. La mostra è inserita all’interno degli eventi collaterali del Premio Tenco 2019 ed è stata organizzata dal direttivo del Club Tenco in collaborazione la Little Nemo Art Gallery di Torino.

Verranno esposte 21 opere originali disegnate da Larry Camarda e sarà prodotto un catalogo a tiratura limitata. Dopo le mostre a Torino, Milano, Napoli, Ginevra, Lussemburgo, una mostra in casa per il disegnatore Sanremese che scrive:

“Il Tenco Mashup Comics è un progetto suggeritomi da Sergio Staino sulla falsariga dei miei Rock'n'Comics, disegni che mischiano personaggi dello spettacolo con personaggi del fumetto - dichiara ai nostri microfoni Larry Camarda - in questo caso ho affiancato ai grandi cantautori italiani nazionali personaggi del fumetto italiano. Ad ogni tavola è affiancata una sorta di spiegazione o delucidazione del perchè tale cantautore è insieme all'eroe fumettistico, che, come sempre nei miei lavori, tale affiancamento non è realizzato a caso, ma con una precisa “visione” e preventiva analisi.” La mostra è ad ingresso gratuito e sarà visibile dal 15 al 19 ottobre nella sede del Club Tenco.