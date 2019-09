Imperia: venerdì prossimo al Museo Navale un incontro organizzato da Apertamente su 'Riprendiamoci le parole'

L'associazione culturale ‘ApertaMente’ organizza, per venerdì prossimo alle 17.30 all'Auditorium del Museo Navale di via Scarincio ad Imperia l'incontro ‘Riprendiamoci le parole’, con la relatrice Graziella Priulla. Condurrà Daniela Cassini del ‘Centro iniziativa donne’ di Sanremo.

Graziella Priulla, già docente ordinaria di Sociologia dei processi culturali e comunicativi nella Facoltà di Scienze Politiche di Catania, vive a Roma e svolge attività di formatrice sui temi della differenza di genere. I suoi studi riguardano i mezzi di informazione, la sociologia dei consumi culturali, i linguaggi comunicativi della pubblicità e della politica.

Graziella Priulla nel suo saggio ‘Riprendiamoci le parole: il linguaggio della politica è un bene pubblico’ ha esplorato, con uno sguardo acuto e consapevole, i fenomeni della comunicazione e della politica. La relatrice sostiene che oggi le parole sono sempre più stremate , logorate dagli slogan, riempite di significati impropri, traumatizzate dalle risse. Più il brutto diventa consueto, meno sembra brutto. In ogni ambito della vita sociale, pubblica o privata, ci esprimiamo comunemente con le parole di una cultura razzista, omofoba e sessista. Il turpiloquio è stato sdoganato, è servito a coprire i vuoti del pensiero, la mancanza di idee, l'incapacità di argomentare.

Eppure i discorsi corretti, le argomentazioni logiche sono l'ossigeno della democrazia. Una società in cui si possa insultare o denigrare un essere umano senza essere giudicati male è a rischio di barbarie. Il rimedio potrebbe consistere in una pratica quotidiana del dissenso e in un recupero dell'uso consapevole della lingua come portatrice di significati? Se ne discuterà con la relatrice.