Imperia: sabato prossimo al 'Puerto' la presentazione di un cortometraggio di 5 studenti del Liceo Artistico (Video)

Sabato prossimo al ‘Puerto’, lo spazio aggregativo giovani di Imperia, si svolgerà la presentazione di ‘Lorem Ipsum’, un cortometraggio indipendente realizzato da cinque ragazze del liceo artistico, in collaborazione con il MACI e il Comune di Imperia (Assessorato alla cultura).

Girato in varie location di Imperia il corto è uno dei tanti che saranno presentati in serata e fa parte del progetto ‘Rimettiamoci in gioco!’ lanciato dai ragazzi e dal centro Puerto. Verranno promossi gli elaborati dei giovani della provincia i quali, nonostante tutto, dimostrano sempre tanto entusiasmo ed estro nel realizzare e condividere le loro creazioni.

La proiezione dei cortometraggi sarà sabato alle 18, al centro aggregativo di viale Matteotti 31, di fronte alla Pensilina di Porto Maurizio. Dopo la presentazione e la proiezione dei corti, la serata proseguirà con un mini concerto della band indie-rock ‘Attic’ ed in chiusura verrà servito un buffet. L'ingresso è a offerta libera.