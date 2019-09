Imperia: sabato il Maci ospita un esclusivo concerto per bambini con il progetto ‘Musa’ e l’associazione Aigam

Sabato in musica al Museo Arte Contemporanea Imperia con un’iniziativa per i bambini e per le le loro famiglie: il 28 settembre torna infatti nelle sale di Villa Faravelli Musa!-ConcertsTM, un format innovativo ideato da Andrea Apostoli, Presidente dell'AIGAM (Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale) e curato da Roberta Garrione, Insegnante Certificato AIGAM.

Un modo nuovo di proporre concerti, che sta riscuotendo enormi successi in Italia e all'estero, e vanta collaborazioni con le più importanti orchestre e istituzioni musicali al mondo, fra cui i celeberrimi Berliner Philharmoniker e Wiener Philaharmoniker. Un concerto educativo, destinato a un pubblico di piccolissimi tra 0 e 5 anni e i loro genitori, un format collaudato a misura di bambino.

"Nessun palco, nessuna platea. Genitori e bambini seduti su un caldo parquet, circondati dai musicisti. Un flauto, un sassofono, un mandolino, un contrabbasso e un pianoforte suoneranno interagendo con il pubblico."

Basato sui principi della Music Learning Theory, elaborata dal ricercatore americano Edwin E. Gordon che spiega come apprendiamo e ascoltiamo la musica, il concerto che si terrà presso la sede museale il 28 settembre vedrà la partecipazione dell’Ensemble strumentale del Centro Studi Musicali "G. Amadeo" di Imperia e la collaborazione del Coro Giovanile "Erio Tripodi" di Vallecrosia.

Questo il programma:

- alle 10.15 Che orecchie grandi che ho! per bambini da 0 a 2 anni

- alle 11.15 Musica, che gran gioco! per bambini da 2 a 3 anni

- alle 12.15 Un concerto tutto matto per bambini da 3 a 5 anni

La sala è a capienza limitata, è obbligatoria la prenotazione al numero 347/5648509

La mattinata sarà anche occasione per visitare la Collezione permanente Architetto Lino Invernizzi, che annovera opere dei maestri dell’astrattismo del Novecento – da Lucio Fontana a Max Bill, da Marino Marini a Gerhard Richter – che avrà un biglietto di ingresso ridotto promozionale a 5,00 euro per tutti, solo per la mattina del 28 Settembre dalle 10.00 alle 13.00 ed in occasione dell’evento musicale.

Grazie al rinnovato percorso multimediale i visitatori potranno inoltre usufruire di postazioni video, schermi interattivi e audioguide in lingua italiana e inglese, per un approfondimento a 360 gradi della storia di Villa Faravelli e della Collezione Invernizzi.