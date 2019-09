Il vice Sindaco Sindoni conferma "Vogliamo un talent per 'Area Sanremo 2020' ed al Festival ci sarà anche un palco fuori dall'Ariston"

E’ stato il vice Sindaco di Sanremo, nonché Assessore al Turismo, Alessandro Sindoni, a dare il saluto per conto del Comune matuziano, ai giornalisti nazionali che hanno seguito la presentazione di ‘Area Sanremo’, il format che insegna musica e che consente di approdare al Festival della Canzone.

“Vi ringrazio di essere qui ed è un onore essere a Milano. Vi porto il saluto del Sindaco Biancheri – ha detto – ma voglio sottolineare come il primo passo sia stato quello di parlare con la Rai, un colloquio avvenuto lunedì scorso. E subito abbiamo ‘incassato’ i due ragazzi che, proprio da ‘Area Sanremo’ andranno al Festival direttamente nella sezione ‘Nuove Proposte’. E’ ovvio come sia la parte politica a rischiare di più se la manifestazione porta meno persone del previsto in città e negli alberghi, ma mi piace il sogno che ‘Area Sanremo’ dà ai ragazzi. L’idea, lo confermiamo ancora oggi, è creare un talent forte con il marchio Sanremo e la Rai si sta convincendo. E questo non significa licenziare chi c’è qui”.

Importante, anche quest’anno, l’iscrizione gratuita ai corsi: “E’ un grande successo – ha confermato Sindoni – ed abbiamo già previsto di chiedere agli 8 vincitori di essere a disposizione per eventi a Sanremo, magari a Natale o nel periodo del Festival”. E’ in proposito: “Sarà un grande Festival: non posso fare nomi, ma vi dico che sia in città che a Roma si sta pensando ad una grandissima kermesse per il 70° anniversario. In proposito ho chiesto maggiore presenza dei ragazzi de alla Rai una più alta partecipazione in città. Ho provato a chiedere un altro palco fuori dall’Ariston che potrà essere cornice esterna del Festival e che potrebbe dare loro grandissima visibilità. Se il festival fosse trasportato fuori potrebbe essere una grande vetrina per chi lo calca anche durante la giornata”.