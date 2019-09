Da venerdì 27 a domenica 29 Settembre torna nuovamente il Ghe Pel Ling in occasione dell’evento culturale e sportivo di Finale for Nepal

L'Istituto Studi di Buddhismo Tibetano di Milano parteciperà con un banco di artigianato tibetano solidale.

Visitare il mercatino solidale di artigianato tibetano è una buona occasione per fare ottimi acquisti e sostenere il popolo e la cultura tibetana, i bambini e i monaci tibetani che vivono profughi in India.

Nella scorsa estate del 2018, con un gruppo di Monaci Tibetani venuti dall’India, l’Associazione milanese ha partecipato ad Albenga per la realizzazione del Mandala di Sabbia presso la Fondazione Gian Maria Oddi e successivamente a Ospedaletti con la collaborazione del Centro Studi Kalachakra, eventi che hanno avuto una buona risposta di pubblico che ha presenziato numeroso in tutti gli incontri compresi quelli che si sono tenuti in altre città nel Nord Ovest a Robilante, a Giaveno e in molti altri luoghi d’Italia.

In accordo alla motivazione altruista Mahayana, molti sono i progetti di solidarietà dell’Istituto il cui obiettivo è di portare aiuto concreto alla popolazione tibetana, mentre presso la sede milanese, che è stata visitata ben 5 volte da Sua Santità il Dalai Lama, grazie all’organizzazione del Venerabile Thamtog Rinpoche ed al sostegno associativo, si organizzano seminari, conferenze, ritiri e cerimonie condotte da Maestri tibetani altamente qualificati provenienti dall’India.