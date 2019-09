Patto tra Piemonte e Auvergne-Rhône-Alpes per mettere in cantiere il treno a idrogeno e la ‘Idrogen Valley’ transfrontaliera

Si estende all’utilizzo dell’idrogeno il patto ‘Alpi Verdi’, siglato ieri tra Regione Piemonte e Auvergne-Rhône-Alpes. L’obiettivo è di creare un tavolo permanente bilaterale per sviluppare la tecnologia verde applicata all’industria e ai trasporti.

Mettere in cantiere il primo treno a idrogeno del Piemonte è la missione principale, al centro dell'incontro che si è svolto oggi all'Environment Park di Torino tra l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati e il presidente della regione francese Laurent Wauquiez. Enviparck ha già avviato un progetto applicato al trasporto su rotaia con Alstom Spa, prima ad aver progettato i treni a ‘zero emissioni’ che attualmente viaggiano in servizio commerciale da settembre 2018 in Bassa Sassonia (Germania).

"Con questa collaborazione tra le due Regioni - spiega l’assessore Marnati - nasce di fatto una macroregione a vocazione tecnologica per sviluppo di energia pulita come l’idrogeno: potremmo dare vita a una Idrogen Valley transfrontaliera".