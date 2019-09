Arredamento made in Italy per industria, negozi e uffici con spedizione gratuita: l’offerta di Castellani Shop

Il made in Italy è garanzia di qualità e quando è associato ad un’esperienza pluridecennale diventa sinonimo di eccellenza. È l’identikit dell’offerta Castellani Shop , emanazione dell’esperienza di Castellani.it Srl, l’azienda leader della Toscana nella produzione di scaffalature metalliche per industria, negozio e magazzino e soluzioni d'arredamento per attività commerciali e uffici. Articoli durevoli progettati per assicurare usabilità e funzionalità.

Avviato oltre 60 anni fa, il percorso imprenditoriale di Castellani.it Srl ha interessato prima le scaffalature metalliche. E si è poi esteso alle diverse tipologie di scaffalature e soppalcature, giungendo quindi agli arredamenti, in metallo e in legno, per ogni genere di negozio. L’offerta comprende mobili per negozi e uffici (sia direzionali che operativi).

L’intero processo produttivo si compie all’interno delle strutture di Castellani.it Srl. La progettazione è curata da ingegneri, architetti professionisti ed esperti di design dell’ufficio tecnico. Il progetto si concretizza grazie alla cooperazione di operai specializzati, mentre consegna e montaggio sono affidati ad una struttura logistica esperta. La lavorazione, completamente italiana, è certificata dal Marchio Unico Nazionale (MUN).

Consapevole che origine e tipicità dei prodotti sono valori fondamentali, l’azienda si impegna a sviluppare creatività e cura della lavorazione, ricorrendo a materie prime nazionali. Tutti gli articoli sono costruiti nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti in materia di qualità e sicurezza per uso e realizzazione.

L’azienda opera infatti in conformità alle norme europee UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 e ha ottenuto la certificazione OHSAS 18001:2007. Il sistema di gestione della qualità mira alla pianificazione e alla gestione dei processi di business aziendali, ottimizzandone l’efficacia.

Nella visione dell’azienda la soddisfazione del consumatore è la chiave per il successo. Per rispondere agli specifici bisogni di ciascun cliente, offre soluzioni tailor made e garantisce un eccellente servizio di front office, caratterizzato da cortesia e risposte tempestive.

Il servizio clienti (disponibile anche per eseguire ordini telefonici) è attivo da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 16:30. È possibile contattare lo staff di Castellani Shop tramite telefono, al numero 0587 748052, chat online presente sul sito oppure inviando un’e-mail a info@castellanishop.it.

L’acquisto avviene tramite il sito castellanishop.it e la spedizione è gratuita in Italia e in Europa, a condizione di superare determinati limiti di spesa (500 euro nel primo caso, 1000 nel secondo, iva esclusa).