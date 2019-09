Taggia: chiede 10mila euro di danni al comune per una ferita ai giardini, ma l'Amministrazione si oppone in giudizio

Chiede oltre 10mila euro di danni al Comune per essersi ferito con del filo spinato (il 30 aprile del 2018), transitando a piedi nell’area verde all’estremità ovest del Condominio ‘I Geranei’ di Taggia, ma lo stesso Comune impugna la richiesta, sostenendo che il filo spinato non è stato installato dalla municipalità.

Secondo il Comune il giovane che è rimasto ferito “Risulta un abituale frequentatore della zona, visto che vicino opera l’attività commerciale della famiglia per cui, lo stesso, avrebbe potuto evitare l’ostacolo percorrendo il giardino. La manutenzione della zona (ordinaria e straordinaria), pur sottoposta a pubblico passaggio non risulta a carico del comune, anche se il fil di ferro è stato rimosso.

L’avvocato difensore del giovane ha avviato, per il risarcimento dei danni, la procedura di trasferimento della pratica alla società di brokeraggio assicurativo e formulato l’invito alla negoziazione assistita per risolvere la controversia insorta tra le parti. Il Comune, però, dopo aver espletato l’istruttoria di rito e sulla base dell’istruttoria svolta dagli uffici e dalla società di brokeraggio incaricata, non ha accolto l’invito alla stipula della convenzione.

L’udienza è stata fissata in tribunale ad Imperia per il 30 ottobre prossimo.