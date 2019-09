Pigna: si è spento a 90 anni Giovanni Orengo detto ‘Jeannot u giuara’, il ricordo commosso del Sindaco Trutalli “Se ne è andato l’ultimo testimone, un caro amico”

Aveva 90 anni Giovanni Orengo conosciuto da tutti come ‘Jeannot u giuara’, si è spento quest’oggi a Pigna, dove ha vissuto tutta la sua vita. A ricordarlo, commosso, è il Sindaco Roberto Trutalli: “Da oggi il nostro paese è più povero - ha detto il primo cittadino - con Giovanni se ne va un pezzo della nostra storia recente. In tanti gli abbiamo voluto bene la sua disponibilità e il suo amore per la montagna, nonché la passione con cui ha curato i suo animali.”

Giovanni Orengo è stato, infatti, l’ultimo pastore. Nel ricordo di Roberto Trutalli tutte le volte in cui, da ragazzino, andava a trovarlo a Cima Marta: “Credo che ‘Jeannot’ - continua il Sindaco - oltre a tutto questo sia stato fondamentalmente un uomo buono, appartenente ad un mondo che quasi non c’è più, quello agricolo, fatto di grandi difficoltà, ma anche di tanta bellezza.”