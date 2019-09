Indagato nel 2013 dopo il licenziamento da Rcs il manager sanremese Michele Acquarone assolto per non aver commesso il fatto

Era stato licenziato nel 2013 dalla Rcs, nonostante avesse sempre proclamato la sua innocenza ed ora, dopo 6 anni, giovedì scorso è arrivata la sua piena assoluzione ‘Per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste’. La quarta sezione penale del Tribunale lombardo ha confermato la totale estraneità ai reati commessi in Rcs da parte di Michele Acquarone, manager nato a Sanremo dove ha vissuto per 18 anni prima di andare a Milano, dove ha fatto carriera fino a diventare Direttore Generale di RCS Sport e Direttore del Giro d'Italia, all’età di 42 anni, nel 2013.

“Tutto andava per il meglio – ci ha detto Acquarone - quando il 12 settembre 2013 arrivò incidentalmente tra le mie mani un documento palesemente contraffatto. Mi resi conto che qualcuno stava sottraendo fondi all'azienda (circa 17 milioni) e ne parlai immediatamente con i miei responsabili. Dopo pochi giorni RCS mi licenziò ingiuriosamente e, malgrado io abbia sempre proclamato la mia innocenza, i media arrivarono presto alle conclusioni: furto in RCS, Acquarone licenziato = Acquarone ladro”.

Michele Acquarone ha 48 anni è nato a Sanremo, ha frequentato le Elementari alla Sedes, le Medie dai Padri Dottrinari e poi il Liceo. Quindi l’Università a Milano dove è rimasto ed ha iniziato la carriera lavorativa, culminata con la direzione di Rcs. E’ sposato con 3 figli, ha i genitori ancora a Sanremo ed ha ripreso a lavorare partendo dal basso. L’assoluzione arrivata nei giorni scorsi è il primo grado di giudizio, ma il procedimento non dovrebbe approdare in Appello. Acquarone si era anche costituito parte civile contro Rcs per diffamazione e contro l’impiegata che avrebbe falsificato le sue firme per poi sottrarre i fondi all’azienda.

“Sono nato a Sanremo – prosegue - dove ho vissuto fino a 18 anni prima di trasferirmi a Milano per studiare e lavorare. Anche se vivo a Milano da tanto tempo mi sento profondamente sanremese. Sei anni fa la mia carriera procedeva a gonfie vele: era il settembre 2013, a 42 anni ero Direttore Generale di RCS Sport e Direttore del Giro d'Italia. Ero arrivato a quel settembre con il vento in poppa, con un Giro entusiasmante che aveva visto trionfare Nibali all'arrivo di Brescia, avevamo appena firmato un accordo milionario con l'emiro Al Maktoum che avrebbe portato il grande ciclismo a Dubai, avevamo definito tutti i dettagli per la partenza del Giro d’Italia 2014 dall’Irlanda e i conti di RCS Sport erano più floridi che mai. Ma cosa ancor più importante, almeno per me, stavamo imbastendo con le amministrazioni locali il progetto per portare a Sanremo la ‘Grande Partenza’ del Giro 2015”.

E’ dopo il licenziamento? “Tutte le porte dello sport mi si sono chiuse. Ho tentato di rimanere nel mio mondo – prosegue Acquarone – e, nel 2015 è arrivata anche una chiamata dalla Nbc per un ruolo da manager in Europa. Ma, anche in quel caso porte chiusa per il procedimento in atto. “In quel momento la mia reputazione venne letteralmente disintegrata. Non è difficile immaginare quali difficoltà io abbia dovuto affrontare negli anni successivi. Giovedì scorso è arrivata la piena assoluzione e, dopo la pubblicazione della sentenza, negli ultimi giorni mi sono arrivati moltissimi messaggi di affetto. Un affetto sincero e caloroso. Vorrei dire ai tifosi del Giro ed ai miei concittadini che ho sempre lavorato con onestà e passione senza mai tradire la fiducia che tutti avevano riposto in me”.

Chissà se ora, dopo l’assoluzione, il matuziano Michele Acquarone potrà tornare a lavorare per la passione che nutre da sempre, lo sport ed il ciclismo. Sicuramente da Sanremo glielo auguriamo di cuore.