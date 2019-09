Santo Stefano al Mare: traffico in tilt sulla via Aurelia per la passeggiata di una papera

Traffico in tilt per qualche minuto oggi a Santo Stefano al Mare sulla via Aurelia. Questa volta, fortunatamente, non a causa di un incidente ma per la tranquilla passeggiata di una papera che, senza molti problemi, ha percorso il tratto tra la vecchia caserma dei Carabinieri e il vicino semaforo, con un deciso andamento lento.

Dove fosse diretta la papera non è dato saperlo, ma per niente intimorita dalle auto ha proceduto con calma per poi imboccare la strada che porta alla pista ciclabile. A suo favore il fatto che abbia manenuto il limite dei 30 km orari, come indicato dal codice stradale.

Se vale il detto “L'uomo è come l'anatra, mette il becco dappertutto” lo stesso può valere anche, in questo caso, per le papere.