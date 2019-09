Sanremo: Madonna della Costa al top su Tripadvisor, supera Bussana Vecchia, via Matteotti e la Pigna

“Fatica e splendore”, “Maestosa chiesa con particolari statue sulle navate”, “Bella passeggiata”, “Passeggiata nella Pigna”, “Chiesa molto bella e bella vista su Sanremo”, “Un luogo di spiritualità”, “Brilla da Poto Vecchio”. Sono solo alcuni dei commenti che hanno permesso alla Madonna della Costa di balzare in vetta alla classifica di Tripadvisor dei luoghi da visitare in città, superando Bussana Vecchia, via Matteotti e la Pigna.

Diventa così la meta preferita dei viaggiatori che poi commentano le tappe del loro viaggio su Tripadvisor, una delle pubblicità migliori che una località turistica possa sperare. Migliaia di turisti, infatti, scelgono come e dove muoversi proprio seguendo le recensioni sul web.

Con i voti e le recensioni dell’estate 2019 la Madonna della Costa balza in vetta alla classifica tutta sanremese. Scalzati altri punti di riferimento per i turisti che scelgono la Città dei Fiori come il borgo di Bussana Vecchia o il ‘salotto’ dello shopping di via Matteotti. Marginalmente viene coinvolta nelle ottime recensioni anche la Pigna, con la strada in salita che porta alla Madonna della Costa passando proprio dalla città vecchia. E il panorama finale ripaga della fatica.