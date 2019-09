Sanremo: la spiaggia Daruma Beach di Bussana, scenario del nuovo video di Steve Foglia

Il batterista sanremese Steve Foglia ha pubblicato da qualche giorno il video della sua nuova canzone ‘Never Give Up’, che sarà contenuta nel disco omonimo in uscita il prossimo 20 Novembre.

Il video, che è stato girato dalla Sagitta Production con l'attrice Marika Severini, riprende un'avventurosa partita a scacchi in riva al mare a Bussana.

Il brano in questione è un messaggio di lotta e speranza verso le avversità che la vita può presentare. "Se si crede in qualcosa bisogna combattere, superare le difficoltà e raggiungere ciò che desideriamo." dice Steve in merito al suo testo.

Il video è disponibile su YouTube e Facebook nella pagina artista del musicista.