Bordighera: città più pulita con l’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di tre nuove aree ecologiche

La Giunta di Bordighera ha approvato all’unanimità il progetto preliminare, presentato dall’Accademia di Belle Arti di Sanremo, relativo all’installazione di tre nuove aree di conferimento rifiuti a Bordighera Alta, al porto e sul lungomare Argentina, in modo da rendere più omogenea, continuativa e funzionale la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in particolar modo quelli organici, essendo in vicinanza di di numerosi ristoranti, evitando l’accumulo di immondizia che potrebbe causare pesanti problematiche per la salute pubblica ed il decoro urbano.

La spesa totale prevista per la realizzazione del progetto preliminare ammonta a 65.850 euro. L’amministrazione si impegna in questo modo a dare continuità al progetto di organizzazione di un nuovo servizio di igiene ambientale per la città compreso nel periodo 2014-2021 e rispettando la normativa regionale che prevede anche la riduzione del quantitativo di rifiuti urbani prodotto, oltre alla realizzazione di un servizio efficiente di raccolta differenziata che garantisca il riciclaggio, il recupero e, nell’eventualità di residui non riutilizzabili, il corretto smaltimento.